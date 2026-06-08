(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos fechou a programação de sua intertemporada em Portugal, marcada para o mês de julho. O Peixe realizará dois amistosos e um jogo-treino em solo europeu entre os dias 5 e 12.

Os amistosos confirmados acontecerão contra o Gil Vicente, no dia 8 de julho, e diante do Vitória de Guimarães, no dia 12.

Entre esses dois confrontos, os comandados do técnico Cuca, possivelmente utilizando uma a equipe reserva, farão um jogo-treino contra o Santa Clara, agendado para o dia 10.

A excursão alvinegra está sendo organizada pela empresa Vitória Cup.

Havia uma forte expectativa nos bastidores de que o Santos enfrentasse o Benfica em um dos compromissos, mas, assim como já havia ocorrido nas sondagens com Porto e Sporting, o cronograma de pré-temporada dos Encarnados inviabilizou o duelo partida.

Sem Neymar, na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, a principal estrela do Santos em Portugal será o centroavante Gabigol, que já atuou no país com a camisa do Benfica.

CALENDÁRIO APERTADO

Inicialmente, a diretoria alvinegra tinha a intenção de realizar três amistosos em Portugal, mas precisou refazer o planejamento e encurtar a viagem para se ajustar ao calendário.

Como o Peixe terá pela frente a repescagem da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, da Venezuela, no dia 21 de julho, a CBF deve antecipar o jogo contra o Botafogo, pelo Brasileirão, que seria no dia 22, para o dia 18 de julho.

Essa partida será disputada no Nilton Santos e, se confirmada para o dia 18, acontecerá um dia antes da final da Copa do Mundo, que acontece em 19 de julho.