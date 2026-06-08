SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians formalizou uma proposta de renovação contratual para Memphis Depay e agora aguarda a resposta do atacante holandês sobre a permanência no clube.

A reportagem apurou que a diretoria apresentou ao jogador um novo modelo de vínculo, contemplando todas as condições consideradas necessárias pela atual gestão para viabilizar sua continuidade no Parque São Jorge. A oferta já está nas mãos do atleta, que terá liberdade para avaliar os termos sem pressão por um retorno imediato.

Mesmo convocado pela seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo, Memphis poderá definir o prazo de sua resposta. Internamente, o Corinthians mantém uma relação considerada amistosa com o estafe do camisa 10 e respeita o momento vivido pelo atleta durante o torneio.

A proposta representa um avanço importante nas negociações. Nos últimos meses, a permanência de Memphis era tratada como uma operação complexa em razão do cenário financeiro enfrentado pelo clube.

NOVO MODELO DE CONTRATO

A reportagem apurou que a oferta apresentada prevê redução salarial em relação ao contrato atual e um novo formato de remuneração. Diferentemente das conversas iniciais, porém, a renovação não está condicionada exclusivamente à entrada de um parceiro comercial para custear o vínculo.

Embora investidores e patrocinadores façam parte do contexto geral da operação, a proposta foi estruturada de forma independente pela diretoria. A avaliação interna é de que eventuais parceiros vão fortalecer o projeto de forma natural, mas não são indispensáveis para a concretização do acordo.

Como o UOL mostrou em abril, o planejamento orçamentário do Corinthians para o segundo semestre não considerava a permanência do holandês. Na ocasião, a diretoria trabalhava com a meta de reduzir em cerca de R$ 6 milhões mensais a folha salarial, valor equivalente ao custo do atacante atualmente. A renovação era vista como viável apenas com a entrada de um parceiro disposto a bancar integralmente a operação.

No início deste mês, o Corinthians ainda encontrava dificuldades para fechar o caixa e enxergava a renovação como uma equação distante. A busca por um modelo financeiro sustentável para manter o jogador seguia sem solução definitiva.

O cenário, porém, mudou nas últimas semanas. O retorno de Memphis aos gramados após um período de recuperação física aumentou o otimismo nos bastidores, e o clube passou a enxergar maiores possibilidades de acordo.

O contrato atual do atacante com o Corinthians se encerra após a Copa do Mundo. Enquanto aguarda a resposta do jogador, a diretoria entende que cumpriu a etapa mais importante do processo ao apresentar oficialmente uma proposta alinhada à realidade financeira do clube e ao desejo de manter o principal nome do elenco para a sequência da temporada.