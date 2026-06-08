RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a paralisação do calendário por conta da Copa do Mundo, as equipes brasileiras vão ter uma pausa para a preparação do segundo semestre desta temporada. Amistosos e movimentações no mercado da bola prometem agitar a torcida em período sem partidas oficiais. O UOL mostra parte do planejamento de alguns clubes da primeira divisão nacional.

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VEJA PROGRAMAÇÃO DOS CLUBES

Atlético-MG

O elenco do Atlético-MG tem reapresentação marcada na Cidade do Galo no dia 22 de junho. Além do período de treinamentos, o técnico Eduardo Domínguez também está atendo ao mercado da bola. Ele conversa com a diretoria de olho em reforços para o restante da temporada.

O Galo perdeu nomes como o atacante Hulk, que se transferiu para o Fluminense, e o zagueiro Junior Alonso, que está indo para o futebol dos Estados Unidos.

Em janeiro, cheguei a um acordo com o clube no qual eu poderia sair agora sem remuneração. Então, nesta segunda-feira (8) foi meu último jogo com a camisa do Galo. Estou feliz porque fiz meu dever. Trabalhei muito pelo clube, e o clube me ajudou muito também. Acabar desse jeito está bem Alonso, à TV Alterosa/SBT, após duelo com o Puerto Cabello

Athletico-PR

O Athletico-PR se apresenta no dia 15 de junho.

No último dia 5, o clube anunciou a contratação o atacante colombiano Jorge Rivaldo. O jogador, de 22 anos, estava no Rionegro Águilas, da Colômbia, e assinou contrato até junho de 2030.

Durante a Copa do Mundo, o Furacão vai fazer ainda a troca do gramado sintético da Arena da Baixada.

Bahia

O elenco do Bahia retorna aos treinamentos no CT Evaristo de Macedo no dia 22 de junho.

O clube está perto de oficializar a contratação do o atacante argentino Alejo Véliz, de 22 anos. Ele desembarcou em Salvador na última semana para dar continuidade aos tramites da transação. Por outro lado, o Tricolor baiano pode perder

O atacante uruguaio Kike Olivera é um ponto de preocupação após deixar o duelo com o Botafogo, antes da paralisação, machucado, após um pisão no pé direito.

Botafogo

O Botafogo vai se reapresentar no CT Lonier no dia 21 de junho, quando o técnico Franclim Carvalho e comissão retomam o trabalho com os jogadores

A preocupação maior, porém, está longe das quatro linhas. O clube se vê em meio a um imbróglio judicial envolvendo a SAF e John Textor. No último dia 3, A SAF Botafogo, o clube associativo e a Eagle Bidco realizaram uma assembleia geral extraordinária que formalizou um acordo para que o processo de recuperação judicial da SAF alvinegra siga em curso.

Enquanto isso, o Glorioso sofreu um quinto transfer ban ? quando é impedido de registrar novos jogadores ? no começo do mês. No mercado da bola, São Paulo e Botafogo discutem a possibilidade de envolver Nahuel Ferraresi em negociação por Newton.

Chapecoense

O grupo tem reapresentação marcada para o dia 22.

Durante a preparação, a comissão técnica projeta a realização de dois jogos-treinos. O primeiro deles já está confirmado para o dia 10 de julho, diante do Coritiba, no Paraná.

Corinthians

Os jogadores do Corinthians têm reapresentação marcada para o dia 25 de junho, enquanto a comissão técnica encavada por Fernando Diniz vai chegar um dia antes

O Alvinegro vai fazer um amistoso no dia 12 de julho. A tendência é que a atividade seja contra o Cascavel, no Paraná, mas ainda não foi confirmado.

A diretoria está trabalhando para derrubar o transfer ban e negociar atletas. A prioridade da cúpula são negociações que envolvem saídas de atletas. A diretoria também tem conversas em andamento para a renovação de Memphis Depay.

Ele entendeu que o Corinthians passa por um momento financeiro diferente, de reestruturação, em que a gente precisa reduzir despesas. E ele sabe que, para permanecer, o contrato vai ter que ser diferente do contrato atual, vai ter que receber menos. A gente está debatendo quais serão essas condições para a possível permanência dele

Coritiba

O retorno do Coritiba às atividades está programado para o dia 17 de junho.

Durante o período de treinos, o Coxa tem dois jogos-treino já confirmados: no dia 4 de julho, diante do Internacional, em Porto Alegre, e no dia 10 de julho, contra a Chapecoense, em Curitiba.

Cruzeiro

A reapresentação do elenco do Cruzeiro na Toca da Raposa está marcada para o dia 22. O clube não tem ainda marcados amistosos ou jogos-treino, mas a diretoria não descarta a possibilidade e avalia opções.

O Cruzeiro também analisa o mercado em busca de reforços, e tem a zaga, a lateral-esquerda e o ataque como setores de maior atenção. Por outro lado, o lateral-esquerdo Kauã Prates já foi anunciado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, em transação que vai girar na casa de 12 milhões de euros fixos, cerca de R$ 75 milhões na cotação atual.

Flamengo

O elenco do Flamengo se reapresenta no dia 19 de junho, no Ninho do Urubu. No dia 28., embarca para Portugal. O grupo vai realizar atividades na região do Algarve ? de 29 de junho e 5 de julho, em Lagos, e até 12 de julho em Estói. Durante o período em Portugal, estão previstos três amistosos (adversários e locais das partidas ainda não foram divulgados)

O técnico Leonardo Jardim apontou que o Rubro-Negro busca um meia no mercado da bola, com características diferentes de Arrascaeta e Carrascal.

No caso de Carrascal, alvo de críticas da torcida, a diretoria o vê como um ativo importante e avalia uma possível negociação com cautela, de olho na valorização que a participação do colombiano na Copa do Mundo pode trazer.

Substituído ainda no primeiro tempo contra o Coxa, último jogo antes da paralisação, Léo Ortiz tem "uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita". O meia Jorginho trata uma fratura no dedão do pé direito. Arrascaeta, entregue à seleção uruguaia, ainda gera dúvidas em relação à lesão na panturrilha ? um fisioterapeuta do clube passou a integrar a comissão da seleção.

Fluminense

Os jogadores do Fluminense se reapresentam no CT Carlos Castilho em 23 de junho. A diretoria ainda avalia a possibilidade de realizar até dois amistosos durante este período de Copa do Mundo.

O departamento de futebol também está de olho no mercado da bola e coloca o setor defensivo como prioridade. Em janeiro, o presidente Mattheus Montenegro havia apontado a possibilidade de uma conversa com o Zenit, da Rússia, por Nino nesta janela do meio do ano.

Quando chegar a próxima janela, vamos tentar conversar com o Zenit para trazer o jogador. Queremos muito que o Nino esteja conosco esse ano e vamos atrás do Zenit na próxima janela Mattheus Montenegro, em coletiva em janeiro

O clube já anunciou a contratação do atacante Hulk, que estava no Atlético-MG. O jogador, de 39 anos, assinou contrato que vale até o fim de 2027.

Grêmio

O elenco do Grêmio se reapresenta no dia 17 de junho para período de treinos no CT Luiz Carvalho.

O Tricolor tem programado um amistoso contra o Cascavel, no dia 27 de junho. A partida será realizada no Estádio Olímpico Regional, no Paraná, às 16h.

O Grêmio também indica a possibilidade de participação em um torneio amistoso em Brasília, com datas e adversário ainda a serem confirmados.

O meia Arthur, que pertence à Juventus, da Itália, tem contrato de empréstimo até este meio do ano e o futuro ainda está indefinido.

Internacional

O Internacional se reapresenta no dia 22 para dar início ao período de treinamentos.

A comissão técnica projeta incluir na programação a disputa de jogos, e o Colorado ainda avalia a participação em torneios amistosos ? o Coritiba já apontou um jogo-treino no dia 4 de julho, em Porto Alegre.

No último dia 1, a diretoria anunciou mudanças na comissão técnica: deixaram o clube os profissionais Leonardo Martins, preparador de goleiros, Aparecido Donizete, auxiliar da preparação de goleiros, e João Goulart, auxiliar da preparação física.

A diretoria busca reforços, e foca em operações envolvendo atletas livres ou em negociações por empréstimo. Há, porém, também a necessidade de fazer caixa.

Mirassol

O Mirassol tem retorno às atividades previsto para o dia 15 de junho.

O elenco vai fazer um período de treinos no CT 01 e a diretoria aponta a possibilidade de realizar jogos-treino, mas ainda sem programação confirmada.

Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol na noite do dia 21 de junho. O atacante Vitor Roque, porém, seguirá cronograma presencial de recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo neste período.

Na fase final de recesso, o restante do elenco cumprirá atividades remotas prescritas pelo Núcleo de Saúde e Performance.

O Alviverde anunciou, recentemente, a chegada do Alexander Barboza, que estava no Botafogo ? o jogador de 31 anos assinou contrato até dezembro de 2028, com opção de renovação por mais um ano. Ainda assim, a diretoria está atenta ao mercado.

A ideia da cúpula é conseguir manter as peças que nesta segunda-feira (8) integram o grupo à disposição de Abel Ferreira.

Red Bull Bragantino

O elenco do Red Bull Bragantino tem reapresentação prevista para o dia 22 de junho.

Após a vitória contra o Internacional, o técnico Vagner Mancini despistou ao ser questionado sobre janela de transferência. A diretoria negocia a permanência do zagueiro Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica, de Portugal, até o meio do ano.

Remo

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 20 de junho ? entre os dias 16 e 19, as atividades serão realizadas de forma remota, seguindo o planejamento elaborado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Os jogadores que estão no departamento médico continuarão em tratamento durante a paralisação.

No último dia 5, o Remo anunciou que o meia Panagiotis Tachtsidis não faz mais parte do elenco para o restante da temporada. Segundo nota, a rescisão foi em "comum acordo"

Santos

O Santos inicia o período de treinos no CT Rei Pelé no dia 22, e no dia 5 de julho viaja para uma excursão a Portugal.

No Velho Continente, o Peixe vai disputar dois amistosos. O primeiro no dia 8 de julho, com um adversário que ainda está em negociação, e o segundo no dia 12 de julho, contra o Vitória de Guimarães.

O elenco retorna ao Brasil no próprio dia 12 e começa a treinar pensando no Botafogo, pelo Brasileirão, que deve ser antecipado pela CBF para o dia 18/7 por conta da repescagem da Copa Sul-Americana, que será dia 21 de julho.

São Paulo

O elenco do São Paulo vai se reapresentar no dia 17 de junho para dar início à preparação para o segundo semestre.

O clube planeja realizar amistosos ou jogos-treinos durante este período, com agenda ainda a ser definida.

O zagueiro Sabino, com uma lesão na região posterior da coxa direita, e o meia-atacante Lucas, que passou por cirurgia para correção de lesão no tendão calcâneo da perna direita, seguem cumprindo seus protocolos de recuperação, e terão programações individualizadas durante este período de recesso.

A diretoria também está no mercado da bola, e avalia a chegada de um ponta, um zagueiro e um volante. Nesta conjuntura, o São Paulo tem a chegada do atacante Victor Sá encaminhada, e negociações em andamento pelo zagueiro Domingos Duarte e pelo volante Newton ? que pode ser envolvido em troca com Ferraresi.

Vitória

O Vitória se tornou hexacampeão da Copa do Nordeste no último dia 6, em final contra o Fortaleza. O elenco volta aos treinos no dia 25 de junho.

A diretoria observa o mercado. No último dia 5, o clube anunciou a compra do atacante Renê. Após o título, Osvaldo apontou que a renovação está "bem encaminhada". "Renovação bem encaminhada por mais seis meses. A gente entende a importância no clube, no dia a dia, no vestiário. O respeito de todos comigo. Deixar esse legado. Continuar jogando e, em janeiro, assumir minha nova função, na coordenação técnica do clube", disse.

Vasco

O Vasco retoma os trabalhos no próximo dia 22, no CT Moacyr Barbosa. O clube ainda não definiu planejamento quanto a amistosos ou jogos-treino.

O Cruz-Maltino foi para a paralisação no calendário em crise ? tendo vendido apenas um dos últimos seis jogos, e o único triunfo foi sobre o Barracas Central, na Copa Sul-Americana. Os resultados recentes fizeram o técnico Renato Gaúcho também se tornar alvo de protestos da torcida.

Neste cenário, os reforços para o elenco se mostram mais urgentes. A diretoria analisa e planeja a chegada de de três a quatro reforços na janela, principalmente pelo fato de os nomes que chegaram no início do ano ainda não estarem rendendo o esperado.