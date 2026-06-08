NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - A comissão técnica da seleção brasileira terá nesta segunda-feira (8) um indicativo sobre a possibilidade de contar com Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no próximo dia 13, contra o Marrocos. Em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, o atleta fará exame de ressonância magnética que vai apontar o estágio da cicatrização da contusão.

O resultado servirá como parâmetro para os médicos e preparadores físicos definirem os próximos passos da recuperação do camisa 10 e avaliarem se haverá tempo hábil para que ele retome os treinamentos com bola para ficar à disposição para o duelo contra a seleção marroquina.

Neymar sofreu a lesão muscular em maio, o que gerou dúvidas sobre se ele estaria apto para a estreia da seleção no Mundial. O jogador, por exemplo, nem sequer viajou com a delegação para Cleveland, onde a equipe disputou contra o Egito no sábado (6) o último amistoso antes do início da competição. O Brasil venceu por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick.

No começo da semana passada, Carlo Ancelotti chegou a afirmar que não tem pressa com a recuperação do jogador. Naquele momento, segundo treinador, a recuperação do atleta vinha "progredindo bem".

Embora tenha divulgado imagens dos trabalhos físicos realizados por Neymar ao longo da semana, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não deu mais detalhes sobre a condição física do atleta. É esperado que isso aconteça nesta segunda.

Aos 34 anos, o jogador tenta se colocar em condição de disputar sua quarta Copa do Mundo. No sábado (6), após o perfil da Fifa divulgar imagens do jogador nos três Mundiais que ele disputou, Neymar interagiu com a publicação e comentou que a edição de 2026 será sua "última dança", ou seja, seu adeus do maior palco do futebol mundial.

Neymar não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. Depois disso, sucessivos problemas físicos impediram seu retorno à equipe. Ele nunca jogou sob o comando de Ancelotti, o que gerou um longo debate sobre sua convocação ou não para a Copa do Mundo.

Após o italiano optar por convocá-lo, houve uma polêmica logo no dia da apresentação da equipe, com os médicos da seleção identificando uma gravidade maior do problema na panturrilha direita do que diziam o próprio jogador e o Santos.

Os exames realizados pelo departamento médico da seleção brasileira, ainda em Teresópolis, apontaram uma lesão de grau 2, o que significa que houve ruptura parcial das fibras musculares, não apenas um edema.

A extensão do ferimento foi divulgada pelo médico da equipe nacional, Rodrigo Lasmar, no último dia 28. Na ocasião, o médico apontou que o prazo de recuperação seria de três semanas, gerando dúvidas sobre a condição dele para atuar na estreia do Brasil na Copa.

Após a partida contra Marrocos, no dia 13, a equipe enfrentará o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e a Escócia, em 24 de junho, em Miami.

A real situação física do jogador gerou bastante desconforto nos dirigentes da CBF e na comissão técnica. Ficou claro para eles que o jogador e também o Santos não foram honestos em relação à lesão, ocorrida no último dia 17, véspera da festiva convocação dos 26 atletas do Brasil no Mundial.

Na ocasião, Neymar reclamou muito ao ser substituído na derrota por 3 a 0 do time alvinegro para o Coritiba, na Neo Química Arena, em São Paulo.