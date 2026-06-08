SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, uma preocupação inesperada começou a movimentar a organização do torneio.

O espetáculo de abertura, que terá Shakira como uma das atrações principais, pode enfrentar dificuldades por causa das condições climáticas previstas para a Cidade do México, sede da partida inaugural da competição.

Além do aguardado confronto entre México e África do Sul, marcado para abrir oficialmente o Mundial, a programação inclui uma cerimônia especial com apresentações musicais. De acordo com o jornal português A Bola, a previsão de fortes chuvas e tempestades passou a acender um sinal de alerta entre organizadores e autoridades locais.

Serviços meteorológicos do país emitiram um alerta para a capital mexicana diante da possibilidade de chuvas intensas acompanhadas por tempestades ao longo do dia do evento.

O show de Shakira é um dos momentos mais aguardados da cerimônia. A cantora, que também participa da música oficial desta edição da Copa ao lado de Burna Boy, deve subir ao palco pouco antes do início da partida.

Até o momento, nenhuma alteração oficial foi anunciada. A programação segue mantida, mas equipes responsáveis pela operação do torneio acompanham a situação climática e trabalham com protocolos específicos para eventos extremos.

Ainda segundo o jornal, as medidas incluem procedimentos voltados para casos de tempestades severas, incidência de raios e situações que possam comprometer a segurança do público, atletas e equipes técnicas.