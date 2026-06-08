NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Bruno Guimarães concedeu entrevista na tarde de segunda-feira (8) no hotel The Ridge, em Basking Ridge, Nova Jersey, onde está concentrada a seleção brasileira para a Copa do Mundo, e deixou claro que aprova a manutenção de Lucas Paquetá no meio de campo.

Ainda que tenha feito a ressalva de que "a decisão é do míster", referindo-se ao técnico Carlo Ancelotti, o volante demonstrou sua preferência pela formação adotada na vitória por 2 a 1 sobre o Egito, em Cleveland, no último sábado (6), em relação ao time escalado no triunfo por 6 a 2 sobre o Panamá, no Rio de Janeiro, no domingo anterior (31).

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats "Na nossa dinâmica, ter um jogador a mais no meio foi muito interessante. Teve mais dinâmica de um-dois, tivemos chances para marcar mais gols, pecamos para aproveitar", disse Guimarães, que apontou ainda o entrosamento que tem com Paquetá do tempo em que foi dele companheiro no Lyon.

Diante do Panamá, a seleção jogou apenas com dois homens de meio-campo propriamente ditos, Casemiro e o próprio Guimarães, com quatro atacantes. No amistoso com o Egito, Paquetá exerceu a função de marcar pelo lado direito do campo, mas, quando tinha a bola, tornou-se um terceiro jogador no meio.

"Para atacar, fica essa de que o 4-2-4 te dá mais opções, mas às vezes não tem mais aquele meia para fazer a bola chegar, fica um jogo mais direto. Acho que depende muito das características do jogo", afirmou, antes de observar que a solidez na marcação foi maior no segundo amistoso.

"Acho que a gente se defendeu de maneira melhor. O gol que tomamos foi uma infelicidade nossa [um passe desastrado do zagueiro Marquinhos], eles não criaram para fazer o gol. Mas, como falei, vai depender de como o míster vai definir. A gente fica na expectativa de que ele vai colocar o melhor time."