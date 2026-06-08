SÃO PAULO, SP E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos contatou o São Paulo, nos últimos dias, pela contratação do zagueiro Arboleda.

Ainda não há uma oficialização entre os clubes, mas o cenário é considerado favorável para uma eventual conversa. O São Paulo pretende negociar o defensor nesta janela e aguarda propostas.

Fora dos planos da comissão técnica, Arboleda não atua desde março. A diretoria são paulina vê com bons olhos uma saída definitiva e busca recuperar parte do investimento feito ao longo da passagem do equatoriano pelo clube.

O interesse santista conta com o aval de Cuca, que trabalhou com o zagueiro no Morumbis em 2019. Neste momento, o Santos apenas monitora a situação e estuda as condições de um possível negócio.

A preferência do Santos, ainda segundo ouviu a reportagem, seria por uma operação a custo zero. Anteriormente, o São Paulo havia descartado liberar o defensor no mercado.