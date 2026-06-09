SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção peruana, do técnico Mano Menezes, foi o último teste da Espanha antes da Copa do Mundo. Após a derrota por 3 a 1 para os europeus, o treinador brasileiro afirmou que os espanhóis têm um time melhor que o do Brasil.

nesta terça-feira (09), vejo a Espanha como um time melhor que o Brasil. A Espanha tem um trabalho definido, que já foi construído, sólido, com perseverança. O Brasil ainda está em construção. É um processo mais brasileiro, mais turbulento, com mais interrupções. Mano Menezes, em entrevista coletiva

Mano não descarta que o Brasil seja campeão, mas vê a própria Espanha e a França como as principais favoritas ao título.

Há feridas abertas [na seleção brasileira]. Antes de começar a Copa, vejo Espanha e França como favoritas. Mas aí as coisas vão acontecer. E, claro, o Brasil pode ser campeão. Mano Menezes

Os dois rivais da seleção de Mano nesta pausa para a Copa interessam ao Brasil. A Espanha é uma das candidatas diretas ao título, enquanto o Haiti ?vencido pelos peruanos por 2 a 1, de virada? está na chave da seleção brasileira e será o segundo adversário do time de Carlo Ancelotti.

Mano Menezes não vai à Copa do Mundo. Antes da chegada do treinador brasileiro, a seleção peruana fez apenas 12 pontos e ficou no penúltimo lugar das Eliminatórias para o Mundial. Desde que ele foi anunciado, o Peru tem uma vitória (Haiti), um empate (Honduras) e duas derrotas (Espanha e Senegal).