SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica oficializou, nesta terça-feira (09), a saída de José Mourinho do cargo de técnico do clube.

Via nota, o clube português confirmou nesta terça-feira a saída do técnico de 63 anos, que aceitou uma proposta para assumir o Real Madrid.

Apesar de ter contrato até junho de 2027, o vínculo foi encerrado antecipadamente mediante o pagamento de uma compensação financeira de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89,9 milhões).

Para ocupar a vaga deixada pelo treinador, o Benfica anunciou a chegada de Marco Silva. O ex-comandante do Fulham assinou contrato válido até o encerramento da temporada 2027/28, com possibilidade de renovação por mais um ano.

A passagem de Mourinho pelo Estádio da Luz durou apenas uma temporada. Sob seu comando, o Benfica disputou 45 partidas, somando 27 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

A equipe acabou eliminada pelo próprio Real Madrid nos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, caiu diante do Porto nas quartas de final da Taça de Portugal e encerrou o Campeonato Português na terceira posição.

LEIA A NOTA OFICIAL DO BENFICA

"A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.

Obrigado, José Mourinho."