SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de futebol perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos, nesta terça-feira (9), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), no segundo amistoso em território nacional, após a vitória de sábado (8) por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O jogo se encaminhava para um empate com grande atuação da goleira Lorena, mas terminou com as jogadoras brasileiras, e a comissão técnica, completamente fora de jogo após o gol das americanas, marcado pela lateral Wilson aos 17min do segundo tempo.

O técnico Artur Elias e três auxiliares foram expulsos por reclamação. Depois, a meia Bia Zaneratto recebeu o segundo amarelo e também o vermelho, assim como a zagueira Tarciane (por cotovelada) e as atacantes Ludmilla e Kerolin, por reclamação após o jogo.

Até Marta, que entrou aos 35min do segundo tempo para tentar a reação, recebeu um amarelo. Após o apito final, a camisa 10 não poupou a árbitra espanhola Paola Cebollada Lopez.

"Ela queria ser a principal figura do espetáculo. Uma galera dessa vem assistir ao jogo e ela faz uma palhaçada dessa. Sinto muito, desculpa, mas esse tipo de arbitragem não pode acontecer, principalmente num jogo Estados Unidos e Brasil", disparou.

O placar mostrou que a técnica americana Emma Hayes estava certa em sua programação.

Após a derrota em São Paulo, ela reuniu as jogadoras no gramado e fez um discurso deixando claro que aquele clima de pressão da torcida era o que ela queria que o elenco experimentasse como teste para o Mundial do ano que vem, no Brasil.

"Se escolhermos o caminho mais fácil, ficamos em casa em um ambiente agradável. Tudo isso ao nosso redor é para nós, nos enchendo com o que quer que seja que precisamos para nos sentir confortáveis. Já treinei em muitos jogos, eu nunca ouvi nada assim antes", disse ela, sobre o barulho dos torcedores.

A treinadora finalizou o discurso afirmando que sua equipe seria melhor no amistoso desta terça após o aprendizado do primeiro duelo.

E foi o que aconteceu. Na Arena Castelão, as americanas realmente aparentavam estar mais acostumadas aos gritos da torcida, o que deixou o confronto muito mais acirrado. As duas equipes tiveram muitas oportunidades de fazer gols, principalmente, as visitantes.

A zagueira Isa Haas chegou a abrir o placar para o Brasil aos 38min do primeiro tempo, em cabeçada, mas foi marcado impedimento.

Os EUA marcaram em um lance de sorte, aos 17min do segundo tempo. Wilson escapou da marcação de Isa Haas pela esquerda e chutou de fora da área. A bola bateu em Isabela e entrou no canto direito, enganando Lorena. O gol foi dado para a brasileira, contra.

O time visitante teve outras grandes chances de ampliar, mas parou na inspirada Lorena, que salvou a seleção brasileira em pelo menos quatro oportunidades.

Aos 48min do primeiro tempo, duas defesaças evitaram o pior. Em chute cruzado de Emma Sears, Lorena espalmou para dentro da área. Wilson pegou o rebote e chutou rasteiro no meio do gol, mas a goleira saltou e encaixou a bola.

Aos 26 minutos, ela voltou a salvar em chute à queima-roupa de Rodman, dentro da pequena área, após cobrança de lateral da direita. Cinco minutos depois, mais uma saída providencial, com os pés. E ainda teve uma bola na trave em contra-ataque.

Marta, aos 40 anos, entrou no lugar de Tainá Maranhão, mas o jogo já estava nervoso do lado brasileiro. As americanas aproveitaram para fazer cera e deixar o tempo passar para garantir a vitória.

O duelo também ficou marcado pelo recorde público do futebol feminino no Nordeste, com 55.744 pagantes, superando os 33.272 torcedores no amistoso do Brasil contra a Jamaica, em 2024, na Arena Pernambuco.

A Arena Castelão é um dos estádios da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no país de 24 de junho a 27 de julho.