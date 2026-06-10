SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester United oficializou nesta quarta-feira (10) a saída do volante brasileiro Casemiro, 33, encerrando a passagem do jogador pelos Red Devils após quatro temporadas e 160 partidas disputadas.

O clube inglês também confirmou as saídas de Jadon Sancho e Tyrell Malacia com o fim da temporada europeia.

Casemiro estará na Copa do Mundo e deve ser titular da seleção brasileira no torneio. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e estreia no próximo sábado (13), às 19h, contra os marroquinos.

A saída do volante já havia sido informada pelo clube em janeiro deste ano. O contrato previa a possibilidade de renovação por mais uma temporada, mas a diretoria optou por não exercer a cláusula. A decisão faz parte do processo de reformulação do elenco para os próximos anos.

Casemiro chegou ao Manchester United em 2022, após uma passagem vitoriosa de nove temporadas pelo Real Madrid. Na equipe espanhola, foi um dos pilares do meio-campo e conquistou cinco títulos da Champions League, além de três edições do Campeonato Espanhol.

No clube inglês, o brasileiro teve papel importante na conquista da Copa da Liga Inglesa de 2023, marcando um gol de cabeça na vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle na final. Também integrou o elenco campeão da Copa da Inglaterra em 2024.

O volante foi um dos jogadores mais importantes durante a passagem de Tite pela seleção brasileira, entre 2016 e 2022.

Sob Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, Casemiro recuperou a condição de titular. Disputou 11 das 12 partidas jogadas pela seleção após a chegada do italiano até aqui, alternando com o zagueiro Marquinhos a faixa de capitão.

O jogador chega à Copa do Mundo novamente prestigiado e é considerado um dos nomes mais consolidados do meio-campo da equipe, ao lado de Bruno Guimarães.

Além de Casemiro, o Manchester United oficializou as saídas de Sancho e Malacia. O atacante inglês foi contratado junto ao Borussia Dortmund em 2021 por 85 milhões de euros e disputou 83 partidas pelo clube.

Já Malacia chegou a Old Trafford em 2022, vindo do Feyenoord, por 15 milhões de euros. O lateral-esquerdo holandês somou 50 jogos pela equipe inglesa.