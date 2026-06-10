(UOL/FOLHAPRESS) - Após um dia inteiro sem competições por falta de condições, a etapa de El Salvador voltou a ser disputada nesta quarta-feira com ondas limpas, na faixa dos dois a três metros, mas ainda com séries demorando para aparecer em Punta Roca. E quem segue firme na briga pelo título é Italo Ferreira.

Ainda longe dos 100% fisicamente após sofrer um profundo corte no joelho durante um treino de freesurfe na semana passada, o líder do Circuito Mundial voltou a competir com proteção na perna direita e garantiu vaga nas quartas de final.

Contra o americano Crosby Colapinto, Italo fez uma bateria mais estratégica do que o habitual. Depois de um início lento, com os dois surfistas esperando mais de dez minutos pela primeira onda, o brasileiro encontrou sua melhor oportunidade no meio da disputa. Em uma onda com bastante tamanho, encaixou uma forte manobra de abertura que foi decisiva para receber 7,50 dos juízes e assumir a liderança.

MEDINA SEGUE VIVO

Quem também avançou foi Gabriel Medina. Em uma bateria marcada pela escassez de ondas, o tricampeão mundial controlou a disputa contra o australiano Jack Robinson desde o início.

Medina abriu com 6,67 e manteve a liderança durante toda a bateria. Jack passou grande parte do confronto esperando uma onda de maior potencial, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que apareceram. Nos minutos finais, Gabriel ainda melhorou sua segunda nota e fechou a vitória por 13,34 a 7,87, garantindo presença nas quartas de final.

FIM DA LINHA

Se Italo e Medina seguem vivos na competição, o dia terminou com duas eliminações brasileiras.

Samuel Pupo foi o primeiro a se despedir. Apesar de registrar a melhor onda da bateria, um excelente 8,60 após um aéreo crítico na junção, o brasileiro não encontrou uma segunda nota forte e acabou superado pelo italiano Leonardo Fioravanti por 15,50 a 14,27.

Já João Chianca caiu diante do francês Kauli Vaast. O atual campeão olímpico apostou em uma estratégia paciente, surfando poucas ondas e aguardando as melhores oportunidades. A tática funcionou nos minutos finais, quando encontrou uma onda da série, conseguiu a virada e eliminou o brasileiro por 12,76 a 10,76.