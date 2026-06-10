SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ver as negociações por Domingos Duarte fracassarem, o São Paulo abriu conversas por Arthur Chaves, zagueiro brasileiro do Hoffenheim, da Alemanha.

A interlocução inicial entre as partes foi considerada positiva, mas ainda não houve apresentação de proposta oficial. As conversas são consideradas preliminares.

Arthur Chaves tem 25 anos, foi revelado pelo Avaí e pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. Na última temporada, atuou por empréstimo no Augsburg, também do futebol alemão. O jogador possui contrato com o Hoffenheim até junho de 2029.

A busca por um zagueiro ganhou força nos bastidores do Morumbis após o encerramento das tratativas com Domingos Duarte. A diretoria entende que a posição é uma das prioridades para a sequência da temporada e segue monitorando alternativas tanto no mercado nacional quanto no mercado europeu.

NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA POR DOMINGOS DUARTE

Antes de avançar por Arthur Chaves, o São Paulo concentrou esforços na tentativa de contratar Domingos Duarte. Livre no mercado, o defensor português foi alvo de uma série de conversas com a diretoria tricolor nos últimos dikas.

O clube apresentou diferentes modelos de contrato durante as negociações e buscou alternativas para viabilizar o acordo. Apesar disso, as partes não conseguiram chegar a um consenso sobre os termos financeiros da operação.

Domingos Duarte rejeitou as condições apresentadas pelo São Paulo e pediu valores acima do que o clube considerava viável para a contratação. Diante do impasse, as tratativas foram encerradas e a diretoria passou a trabalhar em novos nomes para o setor defensivo.