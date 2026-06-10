SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ídolo Cristiano Ronaldo passou em branco, mas Portugal se despediu de sua torcida com vitória sobre a Nigéria, por 2 a 1. O amistoso desta quarta-feira, em Leiria, foi o último da seleção antes da viagem para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Pedro Neto e Francisco Conceição marcaram e deixaram dúvidas para o técnico Roberto Martínez. Neto começou o jogo no lugar de Rafael Leão ? titular e expulso contra o Chile, no sábado (6) ?, e Conceição substituiu Trincão na segunda etapa. A dupla garantiu a vitória e mostrou que vai brigar por um espaço entre os 11 iniciais. Já a Nigéria balançou as redes uma vez com Akor Adams.

Cristiano Ronaldo não teve uma boa noite em sua incansável caça aos mil gols. Único atleta de linha de Portugal a não ser trocado no intervalo, o veterano de 41 anos errou muito a pontaria na hora de balançar as redes pela 974ª vez na carreira. Ele deixou o campo aos 20 minutos do segundo tempo, com três grandes chances perdidas na conta.

Apesar do mau momento do craque, Portugal encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com duas vitórias. A seleção europeia estreia no torneio contra a República Democrática do Congo, na próxima quarta-feira (17), pelo Grupo K ? que também tem Colômbia e Uzbequistão.

COMO FOI O JOGO?

Chega a Nigéria. Aos seis minutos do primeiro tempo, Bassey aproveitou escanteio curto e bateu rasteiro no cantinho esquerdo, mas Diogo Costa foi buscar. A seleção africana começou o jogo marcando em cima e dificultando a saída no chão de Portugal.

Perdeeeeeu Cristiano! Aos oito minutos, Semedo avançou pela direita e atravessou a bola com perfeição para o camisa 7. Na saída do goleiro nigeriano, CR7 errou a pontaria e jogou à esquerda do gol.

Ai, ai, ai, Gonçalo Inácio. Aos nove minutos, o zagueiro bobeou e tomou um lançamento nas costas. Adams dominou, trouxe para o pé esquerdo e chutou mascado, com perigo, à direita do gol de Diogo Costa.

Gol de Portugal: 1 a 0! Pedro Neto abriu o placar! Dalot recebeu lançamento na medida de Trincão pela esquerda, invadiu a área e tocou para o atacante do Chelsea, que ajeitou e chutou forte, cruzado, com o pé esquerdo. Portugal na frente aos 22!

Cristiano no quase... Aos 33, em escanteio de Bruno Fernandes pela esquerda, Cristiano Ronaldo subiu livre de marcação, parou no ar e emendou de cabeça por cima da meta de Okoye. O lance foi plástico!

Pegou no goleiro, sim... Aos 36, Trincão carregou pelo meio, limpou a marcação e chutou forte, no alto, da entrada da área. Okoye chegou a raspar na bola, mas o juiz deu tiro de meta.

Gol da Nigéria: 1 a 1! Gonçalo Inácio falhou na marcação, Adams ganhou de Dalot na dividida e carregou para concluir de pé esquerdo. Diogo Costa não teve chances. Tudo igual em Leiria, aos 37!

Entrou ou não entrou? João Félix chutou de fora da área e botou Odoye para trabalhar, com boa defesa pelo alto. Na seguida, após escanteio, Félix ficou com a sobra e emendou uma bomba. A bola bateu no travessão e pareceu ultrapassar a linha ao pingar no gramado. Os portugueses pediram gol no lance, que foi extremamente ajustado, aos dois minutos do segundo tempo.

Minha nossa, Cristiano... Aos cinco minutos, o Robozão teve rara infelicidade em um lance claríssimo! Ele recebeu cruzamento rasteiro da esquerda, livre de marcação, e chutou todo torto de esquerda. Isolou!

Gol de Portugal: 2 a 1! Aos 29, Francisco Conceição recebeu pela direita, trouxe para o meio e arriscou um belo chute cruzado para colocar os mandantes na frente de novo. Golaço arrancou aplausos de CR7 no banco!

Defesaça de Okoye. Aos 38, Samú Costa apareceu na segunda trave e concluiu de primeira, dentro da pequena área. O goleiro nigeriano fez um milagre no reflexo!

PORTUGAL

Diogo Costa; N. Semedo (J. Cancelo), G. Inácio (R. Veiga), R. Dias (T. Araújo) e D. Dalot (N. Mendes) (M. Nunes); Vitinha (S. Costa) e J. Neves (R. Neves); F. Trincão (F. Conceição), Bruno Fernandes (Bernardo Silva) e P. Neto (João Félix); Cristiano Ronaldo (G. Ramos).T.: Roberto Martínez

NIGÉRIA

M. Okoye; C. Akpan (A. Bewene), S. Ajayi (Zaidu), C. Bassey e O. Bruno; A. Iwobi (P. Otele), W. Ndidi (R. Onyedika) e F. Dele-Bashiru (F. Onyeka); T. Nnadi (S. Chukwueze), A. Adams (P. Onuachu) e M. Simon (T. Moffi).T.: Eric Chelle

Local: Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria (POR)

Árbitra: Mateo Busquets Ferrer (ESP)

Assistentes: Iñigo Cerin (ESP) e Guadalupe Ayuso (ESP)

VAR: Valentin Gomez (ESP)Gols: P. Neto (POR), aos 22 min do 1º tempo; A. Adams (NGA), aos 36 min do 1º tempo; F. Conceição (POR), aos 29 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Zaidu (NGA)