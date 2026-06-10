BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O uniforme do Haiti para a Copa do Mundo terá de ser alterado por determinação da Fifa, relatou a Saeta, empresa de material esportivo responsável pela fabricação.

Em comunicado divulgado em suas redes sociais, a empresa disse que a Fifa, em meio a um processo de revisão do material, considerou que elementos visuais poderiam ter interpretações diferentes "à luz de seus regulamentos para equipamentos" e, por isso, pediu mudanças.

A Saeta não detalha, na nota, quais seriam esses elementos visuais, mas diz que o processo de criação buscou celebrar o "orgulho, resistência e espírito do povo haitiano".

O comunicado afirma que muitos conceitos foram trabalhados e refinados no decorrer de meses, sempre submetidos aos padrões Fifa.

O elemento visual sujeito a "interpretações diferentes" seria uma representação alusiva à Batalha de Vertières, importante marco histórico da independência do Haiti em relação à França.

Em outra publicação no Instagram, a Saeta apresentou o design dos kits para a Copa em um vídeo e mostra o detalhe próximo à barra das camisas, com a inscrição 1974-2026. O ano de 1974 marcou a última vez em que a equipe haitiana de futebol se classificou para o torneio.

"O design final da Saeta pretendia ser um tributo aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não foi pensado como um manifesto político", diz a fabricante, em nota.

O Haiti é um dos adversários do Brasil na fase de grupos e chega à Copa em situação particular, com seus jogadores vivendo longe do território.

O país é hoje também o único das Américas cujos cidadãos estão impedidos de viajar para os Estados Unidos, coanfitrião do torneio ao lado de México e Canadá.