14h30 - Abertura da Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo: Globo, SBT, CazéTV, GE TV (Globoplay), SporTV e NSports
Antes da partida de estreia da Copa, no estádio Azteca, na Cidade do México, será realizada uma festa com shows do cantor venezuelano Danny Ocean, do colombiano J Balvin, e da cantora sul-africana Tyla, entre outros.
16h - México x África do Sul
Copa do Mundo: Globo, SBT, CazéTV, GE TV (Globoplay), SporTV e NSports
Na abertura da Copa, a seleção mexicana encara a África do Sul no estádio Azteca, pelo grupo A. O time da casa tenta usar a pressão da torcida para sair na frente dos sul-africanos.
20h - Brasil x Bélgica
Vôlei VNL Masculina: GeTV e SporTV2
23h - Coreia do Sul x República Tcheca
Copa do Mundo: CazéTV
O duelo, também válido pelo grupo A, será disputado no estádio Akron, em Guadalajara. O confronto direto está empatado, com uma vitória para cada e um empate.