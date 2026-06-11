14h30 - Abertura da Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo: Globo, SBT, CazéTV, GE TV (Globoplay), SporTV e NSports

Antes da partida de estreia da Copa, no estádio Azteca, na Cidade do México, será realizada uma festa com shows do cantor venezuelano Danny Ocean, do colombiano J Balvin, e da cantora sul-africana Tyla, entre outros.

16h - México x África do Sul

Copa do Mundo: Globo, SBT, CazéTV, GE TV (Globoplay), SporTV e NSports

Na abertura da Copa, a seleção mexicana encara a África do Sul no estádio Azteca, pelo grupo A. O time da casa tenta usar a pressão da torcida para sair na frente dos sul-africanos.

20h - Brasil x Bélgica

Vôlei VNL Masculina: GeTV e SporTV2

23h - Coreia do Sul x República Tcheca

Copa do Mundo: CazéTV

O duelo, também válido pelo grupo A, será disputado no estádio Akron, em Guadalajara. O confronto direto está empatado, com uma vitória para cada e um empate.