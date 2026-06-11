SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Mourinho assumiu o comando técnico do Real Madrid e indicou a contratação de três reforços após analisar o elenco.

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QUEM SÃO ELES

Bernardo Silva

Mourinho pediu a contratação do compatriota de 31 anos. O meio-campista está livre no mercado após nove temporadas no Manchester City.

Segundo o jornal espanhol As, o treinador deseja contar com Bernardo Silva pelo forte senso coletivo do jogador. Mourinho busca montar um elenco que coloque o sucesso da equipe acima das qualidades individuais.

O Barcelona também tem interesse na contratação do jogador.

Gvardiol

Josko Gvardiol, defensor de 24 anos do Manchester City, também está na lista de alvos do Real Madrid.

O croata pode atuar tanto como zagueiro quanto como lateral e é visto por Mourinho como o nome ideal para reforçar o sistema defensivo. O jogador tem contrato com o City até 30 de junho de 2028, e o clube inglês já lhe ofereceu uma renovação.

De acordo com o As, o interesse do Real Madrid fez Gvardiol deixar a proposta de renovação em segundo plano.

Mateus Fernandes

Outro português indicado por Mourinho é o meio-campista Mateus Fernandes, de 21 anos, que foi rebaixado à segunda divisão inglesa com o West Ham na última temporada.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Manchester United e outros grandes clubes da Inglaterra também monitoram a situação do jogador.

O West Ham pede 85 milhões de libras (cerca de R$ 588 milhões na cotação atual) para negociar o atleta.