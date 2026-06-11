SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani afirmou que não pretende assistir a nenhum jogo da Copa do Mundo de 2026. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (11), a atriz disse que vai boicotar o torneio e disparou críticas contra a Fifa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a condução do evento.

Segundo ela, o campeonato perdeu o sentido diante dos conflitos e tensões políticas que cercam a competição. "Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa", declarou.

A atriz questionou a relação entre a Fifa e o governo norte-americano, um dos anfitriões do Mundial ao lado de Canadá e México. "Como é que a Fifa está 'chupando as bolas' do Trump?", afirmou.

Piovani também criticou o interesse do público pelo torneio em meio a crises globais. "O mundo está acabando e vocês estão preocupados com Copa", disse.

Nos vídeos, ela afirmou estar incomodada com relatos de dificuldades enfrentadas por algumas delegações e profissionais envolvidos na competição durante a entrada nos Estados Unidos. Para a atriz, os países participantes deveriam reagir de forma conjunta. "Tinha que existir a união de todos. O problema do planeta é esse: não há união."

A apresentadora ainda avaliou que a competição enfrenta problemas de organização e adesão do público. "Essa Copa já está um fracasso de venda de ingresso, de visitantes e vocês ainda insistem. Eu nunca vi uma Copa com mais problema", declarou.

Além das críticas ao torneio, Piovani disse que o futebol não desperta seu interesse neste momento e ironizou a possibilidade de passar os dias de jogos longe das transmissões. "Provavelmente ficarei sozinha em casa em silêncio", comentou.

Ao encerrar o desabafo, ela voltou a defender uma reação coletiva das seleções e federações nacionais contra o que considera interferências políticas no evento. "Todos os times e todos os países deveriam se unir", afirmou.