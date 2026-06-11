SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou José Mourinho como novo técnico até 30 de junho de 2029.

O clube merengue pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,9 milhões na cotação atual) para tirar o treinador de 63 anos do Benfica.

Florentino Pérez foi proclamado presidente do Real Madrid até 2030 após vitória na eleição do fim de semana, e seu primeiro ato foi anunciar a contratação de Mourinho.

Mourinho será incorporado ao Real no próximo dia 13 de julho, quando a equipe começa sua pré-temporada.

Segundo o jornal espanhol As, Mourinho já entregou à direção uma lista com três reforços: o lateral esquerdo Gvardiol, do Manchester City, e os meio-campistas portugueses Mateus Fernandes e Bernardo Silva.