SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, vai passar por reforma nos meses de junho e julho, período de pausa no calendário devido à Copa do Mundo.

Em nota, o Corinthians aponta que "a restauração do gramado conta com processos intensivos". O clube cita "raspagem da matéria orgânica antiga" e "erguimento da fibra sintética". O método visa nivelar o terreno

De acordo com o Alvinegro, este tipo de reforma no estádio será realizado pela primeira vez no inverno. "Época que favorece o desenvolvimento da grama ryegrass, a mesma utilizada nos maiores estádios europeus", explica o clube.

A reforma será a conclusão do processo iniciado em julho do ano passado, quando foram costuradas as novas fibras sintéticas no terreno de jogo. "Com isso, o ciclo estará completo e a qualidade do gramado será a mesma da inauguração do estádio, em 2014", promete o Corinthians.

O planejamento inicial para a realização da reforma era no final de 2025 e início de 2026. Porém, diante do curto período de parada do futebol entre as temporadas, o processo precisou ser adiado.