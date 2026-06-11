RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Flamengo Academy anunciou, nesta quinta-feira (11), a participação de Zico, maior ídolo da história do clube.

Vamos ter uma semana completa no CT Ninho do Urubu, e eu vou estar lá também dando uma palestra falando sobre DNA do Flamengo Zico

A Flamengo Academy é uma plataforma com iniciativas educacionais e de capacitação. Zico vai estar no workshop "DNA Rubro-Negro - Uma Imersão na Metodologia do Flamengo"

O curso vai acontecer entre os dias 15 e 19, no CT Ninho do Urubu. A palestra do Galinho será realizada na terça-feira (16), às 15h.

Será uma satisfação enorme compartilhar esse conteúdo. Acredito muito na partilha de conhecimento. Não existe segredo. Queremos que todos saiam daqui com muito aprendizado e entendendo como se trabalha dentro do Ninho Alfredo Almeida

O clube indica a participação de mais de 20 profissionais de diferentes áreas das categorias de base ?entre eles Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do Rubro-Negro. Ao longo da programação, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos, palestras, debates, dinâmicas e experiências dentro do ambiente do clube.