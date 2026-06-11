(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos acertou a renovação contratual com o meia-atacante Miguelito.

A documentação com o novo vínculo, válido até 31 de maio de 2029, já foi encaminhada à Federação Paulista de Futebol (FPF) e está disponível no site da instituição.

O contrato anterior do boliviano se encerraria em abril de 2027.

Caso as partes não chegassem a um acordo, o jogador poderia assinar um pré-contrato a partir de outubro e deixar o clube de graça.

Destaque da seleção da Bolívia e vice artilheiro das últimas Eliminatórias para a Copa do Mundo com sete gols marcados, Miguelito atraiu sondagens de alguns clubes do exterior.

Até por isso, as tratativas para a renovação do contrato se arrastaram por alguns meses.

Os representantes do meia-atacante entendiam que para ampliar o vínculo com o Santos era necessário alguma demonstração por parte do clube de que o jogador receberia sequência de partidas.

E isso aconteceu após a chegada do técnico Cuca.

Nos últimos compromissos antes da paralisação do calendário para o Mundial, Miguelito recebeu oportunidades como titular, distribuiu assistências e ainda marcou o seu primeiro gol como profissional com a camisa do Santos.