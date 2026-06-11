RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Brito, zagueiro titular da seleção brasileira campeã na Copa do Mundo de 1970, no México, morreu. A informação foi divulgada via redes sociais, em conta oficial do ex-jogador nesta quinta-feira (11).

Hércules Brito Ruas, o Brito, nasceu em 9 de janeiro de 1939. Marcou época no Vasco da Gama, mas também passou por Internacional, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Corinthians.

Ele tinha 86 anos e estava internado desde o dia 14 de maio por conta de uma pneumonia, conforme registro no perfil. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e as mensagens de apoio e carinho", diz trecho da publicação da família.

O zagueiro também disputou a Copa de 1966. Em 1970, fez dupla ao lado de Piazza. Foi considerado o jogador com melhor preparo físico do torneio no México.

Brito foi titular em todas as partidas e não foi substituído. Atuou pela seleção brasileira de 1964 a 1972, com 61 jogos.

Foram 45 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, com títulos da Copa Rocca (1971) e Taça Independência (1972), segundo dados da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Mauro Silva, volante titular da seleção na Copa de 1994, nos EUA, publicou uma homenagem a Brito.

"O futebol brasileiro se despede de um grande campeão. Tive a honra deste encontro com Brito, tricampeão do mundo em 1970 e referência de uma geração que marcou para sempre a história da nossa seleção", escreveu.

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