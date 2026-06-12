SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O português Cristiano Ronaldo, 41, e o argentino Lionel Messi, 38, chegam à sexta participação em Copas liderando o interesse de buscas no Brasil no último mês, em uma comparação entre estrelas das cinco seleções internacionais que lideram o ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), mostram dados do Google Trends.

O pico de interesse por Cristiano Ronaldo foi alcançado na sexta-feira (5), quando a seleção portuguesa divulgou um vídeo do atleta treinando cobranças de falta.

Ao redor do mundo, o maior nível de interesse veio no dia 21 de maio, após o Al-Nassr vencer o campeonato saudita por 4 a 1, com dois gols do atacante.

Cristiano fez 36 jogos na temporada 2025/26, incluindo os cinco por Portugal nas eliminatórias, com 31 gols e quatro assistências.

Messi, por sua vez, ficou à frente da curva de interesse no Brasil por duas vezes no mês passado: no dia 24 de maio, após ser substituído por fadiga muscular em jogo do Inter Miami, e depois da vitória sobre a Islândia no último amistoso antes da Copa, disputado na terça-feira (9).

Tanto CR7 quanto Messi possuem presença forte nas redes. No Instagram, o português tem a marca de mais de 665 milhões de seguidores em seu perfil oficial, ante 506 milhões do argentino.

O detalhamento das pesquisas dos usuários no Google mostra que os dois atletas também foram impulsionados no Brasil pela venda de álbuns de figurinhas.

Ambos fazem parte do conjunto de 20 cards que integram a categoria especial chamada Legends e são mais difíceis de encontrar nas bancas, o que gerou curiosidades entre colecionadores sobre qual seria o valor do cromo.

No Grupo K, em busca de seu primeiro troféu em Copa do Mundo, a seleção de Portugal estreia na quarta-feira (17), às 14h, contra a RDC (República Democrática do Congo), que disputa seu segundo Mundial. A Argentina, que integra o Grupo J, enfrentará a Argélia na terça-feira (16), às 22h.

Outras estrelas da Copa ainda têm interesse de busca reduzido de busca no Brasil, o que pode mudar assim que entrarem em campo.

São os casos de Kylian Mbappé, 27, da França, e de Lamine Yamal, 18, da Espanha ?ambas favoritas na Copa, segundo projeções da Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas, e de outro veterano. Atrás na curva de buscas, aparece o capitão da seleção inglesa, Harry Kane.

Com 12 gols em duas Copas, Mbappé, assim como Messi, que já marcou 13 gols em cinco Mundiais, buscará a marca de maior artilheiro da história da competição.