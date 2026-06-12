SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kaká se colocou entre as piores contratações da história do Real Madrid. O ex-meia brasileiro de 44 anos participou do podcast do ex-zagueiro Rio Ferdinand e falou sobre sua passagem pela equipe merengue entre 2009 e 2013.

O QUE ELE DISSE

"Minha passagem pelo Real Madrid foi muito completa. Houve questões pessoais e profissionais. Cheguei vindo do Milan como o melhor do mundo e, se você pesquisar hoje pelas piores contratações da história do Real Madrid, vai me encontrar em primeiro lugar ao lado do Hazard. Você pode ver: Kaká e Hazard", disse Kaká em entrevista no Rio Ferdinand Presents.

Na avaliação de Kaká, dois fatores influenciaram em uma passagem abaixo das expectativas no Real Madrid: as lesões que ele sofreu e as decisões do técnico José Mourinho.

"Meu problema no Real Madrid foi, primeiro, as lesões e, segundo, as decisões do treinador. Mourinho preferia outros jogadores: Özil, Di María, Benzema, Cristiano... E eu estava ali. Todos nós disputávamos duas vagas no time titular. Ele optou por outros jogadores. Esse período foi muito importante para mim, porque tentei mostrar a ele, fiz tudo o que pude para provar que poderia jogar mais e ter mais continuidade. Ao mesmo tempo, eu enfrentava uma questão pessoal de identidade", acrescentou.

O Real Madrid pagou cerca de 65 milhões de euros (R$ 177 milhões em junho de 2009) para tirar o jogador do Milan ?onde ele foi eleito o melhor do mundo em 2007.

Kaká ficou no Real Madrid entre 2009 e 2013, disputou 120 partidas, marcou 29 gols, deu 39 assistências e conquistou três títulos (Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha).

"Eu estava vivendo um problema pessoal de identidade. Quem eu era: o melhor do mundo ou uma das piores contratações do Real Madrid nos últimos anos? Eu pensava nisso. A fé foi muito importante nesse momento. Eu não era nem o melhor do mundo nem uma das piores contratações da história do Real Madrid. Eu era um filho de Deus. Minha identidade estava na fé. Deus me amava em qualquer situação. Eu rendi no Milan e Deus me abençoou. Se no Madrid eu não conseguia render, eu não podia controlar o resultado, mas Deus continuava comigo e eu seguia abençoado. Emocionalmente e pessoalmente, vivi de tudo nesses quatro anos. Foi um período incrível", relembrou.

Kaká concluiu a reflexão sobre os anos de Real Madrid dizendo que mesmo após uma passagem aquém, mantém ótima relação com quem está no clube até nesta sexta-feira (12).

"Gosto de ver Florentino, os jogadores e os funcionários que continuam no clube e perceber que as portas seguem abertas para mim. Sempre que me veem, dizem: 'Este é o seu clube, é ótimo tê-lo aqui'. No dia em que deixei o Real Madrid, Florentino me chamou ao seu escritório e disse: 'Olha, as coisas não saíram como todos nós queríamos, mas estou muito feliz por você ter jogado por nós. Você sempre foi profissional e íntegro. Nunca falou mal do treinador, do clube ou de ninguém daqui'. Eu nunca disse nada e nunca vão me ver falando mal do clube ou do treinador. Tive que passar por aquilo. Estou muito feliz com a pessoa que sou nesta sexta-feira (12) e isso se deve, em parte, àquela época", finalizou.