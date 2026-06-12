SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol confirmou a punição para Eduardo Conceição, atacante do Palmeiras de 16 anos, mesmo após o recurso apresentado pela CBF e o Alviverde.

A entidade confirmou a punição, mas estabeleceu uma condição que reduz a suspensão para dois meses, desde que o atleta não volte a cometer a mesma infração durante um período determinado.

A punição de Eduardo Conceição termina no dia 8 de julho. O garoto foi relacionado pela primeira vez no elenco profissional no último dia 31, contra a Chapecoense, mas não entrou em campo.

O UOL apurou que a diretoria palmeirense considera a punição uma aberração. O clube entende que a decisão culpa a vítima pelo crime cometido contra ela.

A única possibilidade de recurso seria o TAS e pouco adiantaria recorrer agora, restando menos de um mês para o fim da pena.

A Fifa aceitou o pedido da Conmebol e estendeu a decisão tomada para todas as competições.

RELEMBRE O CASO

O garoto foi enquadrado por discriminação no artigo 149 do regulamento do Sul-Americano sub-17, que Edu disputou com a seleção brasileira em abril.

O atacante acusou o meia Benítez, da Argentina, de racismo durante o segundo tempo da partida entre as equipes nas quartas de final da competição, mas David Ojeda, o árbitro da partida, não aplicou o protocolo antirracismo.

Eduardo Conceição marcou o gol que definiu a vitória por 3 a 0 e comemorou imitando um macaco em protesto. A Conmebol não entendeu dessa forma e aplicou a punição.