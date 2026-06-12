SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se hoje conta com um dos maiores jogadores de todos os tempos e recentemente mobilizou estrelas internacionais como Beckham, Ibrahimovic e Henry, em seu início a Major League Soccer era uma competição modesta, criada para cumprir uma das condições para os Estados Unidos sediarem a Copa do Mundo de 1994.

Para se ter uma ideia da expansão da competição, o número de jogadores da liga norte-americana na Copa de 2026 aumentou 114% em relação ao Mundial de 1998 (o primeiro após sua estreia).

A fim de sediar a Copa pela primeira vez, o país precisava fundar sua liga de futebol profissional, o que ocorreu em 1993. Porém, sua primeira edição ocorreu apenas em 1996, com apenas dez equipes - o número triplicou, com 30 times atualmente.

nesta sexta-feira (12) (12), os EUA começam a sediar o Mundial novamente, no ano em que a liga completa três décadas de existência, mais próxima da consolidação, com cinco estádios e dezenas de jogadores na Copa.

OS NÚMEROS DA MLS NA COPA 2026

A MLS terá 45 jogadores na Copa, representando 17 países e 22 clubes da liga estadunidense. O número é superior ao dos atletas do Brasileirão (32) na competição, por exemplo. No Mundial de 1998, por exemplo, eram 21 jogadores da MLS, ou seja, menos da metade.

Apenas sete ligas têm mais representantes no Mundial: Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A TIM, Ligue 1, Campeonato Árabe e Superliga da Turquia.

Lionel Messi, De Paul, Son e James Rodríguez são os principais destaques da liga confirmados na Copa.

Cinco estádios dos 16 no Mundial são da MLS: Atlanta Stadium (do Atlanta United), Boston Stadium (New England Revolution), Seattle Stadium (Seattle Sounders), Toronto Stadium (Toronto FC) e Vancouver Stadium (Vancouver Whitecaps).

INTERESSE PELO FUTEBOL CRESCE NA AMÉRICA DO NORTE

Nos últimos cinco anos, o interesse pelo futebol cresceu na América do Norte: a base de fãs do futebol cresceu 10,9%, segundo relatório da Nielsen, e ultrapassou 136 milhões de pessoas, somados os três países-sede da Copa.

Segundo o estudo, a estreia de Messi pelo Inter Miami causou uma alta de 173% na audiência linear em comparação à média da competição. "A MLS Cup tem um aumento de 97% em relação a 2024 com a vitória do Inter Miami, comprovando que o futebol nacional também está colhendo os frutos do aumento do interesse", escreveu a Nielsen.

Além disso, cerca de seis em cada dez (64%) dos entrevistados esperam que o interesse pelo esporte aumente, enquanto um quarto começou a acompanhar futebol nos últimos cinco anos.

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QUEM SÃO OS JOGADORES DA MLS NA COPA

Argentina

Rodrigo De Paul (Inter Miami CF)

Lionel Messi (Inter Miami CF)

Austrália

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Aiden O'Neill (New York City FC)

Kai Trewin (New York City FC)

Canadá

Mathieu Choinière (LAFC)

Maxime Crépeau (Orlando City)

Stephen Eustáquio (LAFC)

Richie Laryea (Toronto FC)

Jayden Nelson (Austin FC)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Jacob Shaffelburg (LAFC)

Dayne St. Clair (Inter Miami CF)

Joel Waterman (Chicago Fire FC)

Cabo Verde

CJ Dos Santos (San Diego FC)

Steven Moreira (Columbus Crew)

Colômbia

James Rodríguez (Minnesota United FC)

Croácia

Petar Musa (FC Dallas)

Marco Pa?ali? (Orlando City)

EUA

Max Arfsten (Columbus Crew)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC)

Chris Brady (Chicago Fire FC)

Matt Freese (New York City FC)

Tim Ream (Charlotte FC)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)

Matt Turner (New England Revolution)

Haiti

Louicius Deedson (FC Dallas)

Derrick Etienne Jr. (Toronto FC)

Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)

Iraque

Ahmed Qasem (Nashville SC)

Nova Zelândia

Michael Boxall (Minnesota United FC)

Finn Surman (Portland Timbers)

Panamá

Aníbal Godoy (San Diego FC)

Carlos Harvey (Minnesota United FC)

Paraguai

Miguel Almirón (Atlanta United)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC)

Matías Galarza (Atlanta United)

Braian Ojeda (Orlando City)

África do Sul

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC)

Coreia do Sul

Son Heung-Min (LAFC)

Suécia

Herman Johansson (FC Dallas)

Tunísia

Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC)

Uruguai

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)