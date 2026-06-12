SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Figueiredo, de 20 anos, não é mais jogador do Palmeiras. O atleta tinha contrato até 30 de setembro, mas teve o vínculo rescindido antecipadamente.

Figueiredo não teria espaço no elenco palmeirense e já tem um novo clube: o Ceará. O meia foi contratado inicialmente para o time sub-20 do Vozão, com contrato até 31 de janeiro de 2027, mas com grandes expectativas de ser promovido ao elenco profissional e estender seu vínculo no ano que vem.

O meia chega sem custos ao Ceará. O Vozão fica com 70% dos direitos do atleta, e o Palmeiras mantém 30%.

O garoto era visto como uma das grandes estrelas da base do Palmeiras, mas sofreu três lesões graves no joelho. Em setembro de 2022, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante o Brasileirão sub-20. Já em outubro de 2023, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia. A última foi em março do ano passado, quando ele passou por nova cirurgia no joelho direito devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Figueiredo chegou ao Palmeiras em 2015, ainda no futsal, e construir toda sua trajetória na base alviverde. Ele fez apenas um jogo no time profissional.

A ESCOLHA PELO CEARÁ

Um fator importante para a decisão do jogador foi a recomendação do treinador Rogério Ferreira, que nesta sexta-feira (12) é o técnico do sub-20 do Ceará e, no passado, trabalhou com o atleta na base do Palmeiras, tanto no sub-13 quanto no sub-15, e no 17 como auxiliar

Além disso, Figueiredo reencontra no Ceará um velho conhecido da base palmeirense: o atacante Giulio, que passou pelo sub-20 alviverde.

O Ceará comemora internamente a contratação de Figueiredo, já que a base virou um pilar do projeto para a equipe voltar à elite do futebol brasileiro.

A equipe tem onze atletas da base entregues ao elenco profissional, e ampliou o trabalho com scout e comissão técnica para ter retorno futuramente.