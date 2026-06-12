(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Victor Sá costuraram, mais uma vez, um acerto verbal. Depois de uma tentativa de renegociação, as partes voltaram aos termos combinados inicialmente. A informação inicial, do GE, foi confirmada pelo UOL.

NOVO ACORDO

O estafe do atacante tentou reabrir as conversas para discutir um reajuste financeiro, principalmente nos valores previstos até dezembro de 2026. A diretoria tricolor, porém, manteve a postura adotada desde o início da negociação e deixou claro que não havia margem para aumentar a oferta.

Com isso, o acordo verbal costurado anteriormente foi preservado. Victor Sá aceitou manter as condições inicialmente acertadas, mesmo com vencimentos inferiores aos que recebia no futebol russo.

O contrato do atacante com o São Paulo será válido até dezembro de 2029. Aos 32 anos, Victor Sá ficará livre no mercado após optar por não renovar seu contrato com o Krasnodar, da Rússia. As negociações com o São Paulo foram conduzidas pelo diretor de futebol Rui Costa.

O UOL apurou que o atacante recusou outras investidas para priorizar o acerto com o clube paulista, mesmo aceitando uma redução salarial significativa em relação ao que recebia no exterior.

Para viabilizar a contratação, o São Paulo apostou em um contrato de longa duração. Ciente da dificuldade de competir financeiramente com outras ofertas, o clube usou a estabilidade de um vínculo de três anos e meio como principal trunfo nas negociações.

Victor Sá poderá ser inscrito a partir de julho, com a abertura da próxima janela de transferências.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante também teve passagem de destaque pelo Botafogo entre 2022 e 2024. No clube carioca, disputou 94 partidas, marcou 10 gols e deu oito assistências antes de ser negociado com o Krasnodar.