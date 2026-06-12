SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A editora Panini lançou nesta quinta-feira (11) o kit de atualização do álbum da Copa do Mundo. O pacote está em pré-venda no site oficial da fabricante por R$ 119,90, com entrega estimada para a segunda quinzena de julho.

O kit inclui 120 novas figurinhas, sendo 118 de jogadores convocados que não estavam presentes no álbum original. Entre os destaques estão Neymar, da seleção brasileira, Neuer, da Alemanha, e Cubarsí, da Espanha.

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Do Brasil, o goleiro Weverton, o lateral Alex Sandro e o atacante Igor Thiago também aparecem na imagem de divulgação da editora.

Da seleção feita pela própria Panini antes da convocação oficial, cinco jogadores acabaram fora da lista final.

Éder Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, já eram ausências certas por conta de lesões sofridas, sem tempo hábil para recuperação antes do torneio. Já o goleiro Bento, do Al Nassr, e o atacante João Pedro, do Chelsea, chegaram a ser cotados para integrar o grupo, mas ficaram de fora da convocação.

Cada página do álbum tem espaço para 20 figurinhas. Duas posições são reservadas para a foto oficial da seleção e para o escudo da equipe, restando 18 espaços destinados aos jogadores.

Os 13 convocados por Carlo Ancelotti que já tinham figurinhas no álbum são o goleiro Alisson; os defensores Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley, cortado por lesão no último amistoso antes da Copa; os meias Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; e os atacantes Luiz Henrique, Vinicius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha.

Ficaram de fora do álbum os goleiros Ederson e Weverton; os defensores Alex Sandro, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos e Ibañez; os meias Danilo, Fabinho e Éderson, convocado após lesão de Wesley; e os atacantes Endrick, Igor Thiago, Rayan e Neymar.

A empresa já havia falado sobre a possibilidade de lançar novas figurinhas. Por meio de sua assessoria de imprensa, à época, afirmou que, "como em outras Copas, é possível que tenhamos o pack [pacote] de atualização".

QUANTO CUSTA O KIT?

O pacote de atualização está à venda por R$ 119,90.

ONDE COMPRAR?

O kit está disponível no site da Panini.

QUAIS JOGADORES SUBSTITUIR?

Da seleção projetada pela Panini antes da convocação oficial, cinco jogadores não entraram na lista final: Éder Militão e Rodrygo; Estêvão; Bento; e João Pedro.

Além deles, o álbum conta com o lateral Wesley, que foi convocado, mas acabou cortado por lesão.