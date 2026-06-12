Sócrates, representado por familiares, receberá o Colar de Honraria ao Mérito Legislativo, sendo reconhecido como um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, além de uma das principais lideranças da Democracia Corinthiana.

O Colar de Honraria é a mais alta condecoração concedida pela Alesp a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao estado de São Paulo e à sociedade brasileira.

Sócrates, também chamado de Doutor Sócrates, por sua formação em medicina, foi revelado para o futebol pelo Botafogo, time de Ribeirão Preto (SP), onde começou nas categorias de base no início dos anos 1970. Ele atuou pela equipe do interior paulista entre 1973 e 1977.

O ótimo futebol, inteligência e grandes atuações no meio de campo despertaram o interesse do Corinthians, que o contratou em 1978. Sócrates rapidamente se destacou na equipe da capital paulista e também se tornou um dos líderes do elenco.

Pelo Corinthians, o atleta conquistou o campeonato paulista de 1979, 1982 e 1983. Ele atuou pelo Timão até 1984, quando se transferiu para o Fiorentina, da Itália.