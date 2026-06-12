SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com todo o gramado coberto por um tapete vermelho, decorado com uma imensa bola dourada no meio, o Estádio de Toronto recebeu a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Aliás, no Mundial com fase 16 avos de final, nada como a festa 2/3 de abertura.

Como aconteceu no dia anterior, na abertura da Cidade do México, a parte inicial do evento teve pouco mais que 15 minutos, digno de um show do intervalo. No entanto, em um estádio longe de estar lotado, os canadenses reforçaram elementos de sua história, representados pelos povos indígenas do país e adereços marítimos.

Na parte musical, o principal nome divulgado, de Alanis Morissette, não apareceu ("isn't it ironic", cantaria alguém) -a roqueira de Ottawa estava reservada apenas para o hino canadense. Mas não faltaram artistas locais, começando com William Prince e a cantora Alessia Cara -trajando um estiloso agasalho vermelho da marca concorrente a da fabricante do uniforme da seleção canadense.

Em seguida, também deram as caras Jessie Reyez, Nora Fatehi, o DJ bengalês Sanjoy, o francês Vegedream a cantora palestina Elyanna.

Durante a apresentação, a bola dourada se erguia, revelando a forma da taça oficial da Copa.

Sem Shakira e a empolgação da torcida mexicana, a festa foi tão correta quanto os famosos desfiles campeões da Imperatriz Leopoldinense -mas, como eles, não levantou os presentes na passarela da bola.

Para a Copa, o Estádio de Toronto teve sua capacidade ligeiramente reduzida de 45 mil para exatos 43.036 lugares.