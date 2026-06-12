SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (12), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Alexander Barboza, do Palmeiras, com dois jogos de suspensão por incidentes envolvendo a expulsão no clássico entre Botafogo e Flamengo, em março.

Como Barboza já cumpriu a suspensão automática após receber cartão vermelho naquela partida, restaria ainda um jogo de gancho. A decisão ainda é passível de recurso.

No julgamento, a corte desportiva entendeu que o jogador, à época ainda no Botafogo, teve conduta antidesportiva ao se dirigir de forma ofensiva à arbitragem após a expulsão. Além da suspensão, também foi aplicada multa de R$ 2 mil em uma das infrações analisadas, enquadradado no artigo 258, que cita "qualquer violação à ética esportiva".

O caso foi relatado pela auditora Marina Volpato Ettruri. A punição total de dois jogos foi definida por maioria de votos.

"Após a expulsão o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo: 'tu és um desastre, um cagão, não foi falta'. O mesmo teve que ser contido pelos seus companheiros. informo ainda que no intervalo", afirmou Anderson Daronco, árbitro da partida, na súmula.

Se não houver reversão da pena, Barboza ficará fora da partida contra o Coritiba, marcada para 22 de julho, na retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação. Assim, sua primeira atuação com a camisa alviverde poderá acontecer apenas no confronto diante do Atlético-MG.

Contratado por cerca de R$ 20 milhões, o defensor chega ao Palmeiras após passagem pelo Botafogo, onde tinha vínculo até o fim deste ano.