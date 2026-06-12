FOLHAPRESS - É o segundo dia da Copa do Mundo 2026. E tem mais festa. A terceira e última cerimônia de abertura está marcada para as 20h30 do horário de Brasília, antecedendo Estados Unidos x Paraguai. Estão previstos shows de Anitta, Katy Perry, Lisa, Rema, Tyla e Future.

Mais cedo, a abertura foi no Canadá, às 14h30, seguida do jogo entre os donos da casa e Bósnia-Herzegovina. O Canadá conseguiu garantir um empate em casa, no estádio de Toronto.

Na quinta (11), o estádio Azteca, na Cidade do México, foi o palco da primeira abertura e da primeira partida do torneio. O México venceu a África do Sul com dois gols.

LISA E ANITTA

A brasileira Anitta, o nigeriano Remi a tailandesa Lisa assumiram o centro do palco estádio de Los Angeles para cantar Goals, em um cenário com coqueiros, guarda-sóis e a representação de pontos turísticos dos Estados Unidos, como a Estátua da Liberdade e o letreiro de Hollywood. Eles terminaram a apresentação ao pé da réplica da taça.

FUTURE E TYLA

O primeiro show da abertura no estádio de Los Angeles foi de Future e Tyla. Sobre um palco aberto no centro do campo, onde foi colocada réplica gigante da taça, eles cantaram Game Time, uma das músicas-tema da competição deste ano.

INDEPENDÊNCIA DOS EUA

Um mapa dos Estados Unidos cobre o campo do estádio de Los Angeles. Sobre ele, uma "corporação de tambores" com uniformes vermelhos e azuis toca enquanto um narrador fala em união e em um idioma único, o dos jogos.