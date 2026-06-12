SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 32 anos, o zagueiro Marquinhos chega à sua terceira Copa do Mundo com otimismo. Em entrevista concedida ao site da Fifa, o capitão da seleção brasileira falou sobre o papel de liderar a nova geração, elogiou o técnico Carlo Ancelotti e mostrou confiança na luta pelo hexacampeonato.

Marquinhos vestirá a braçadeira de capitão pela primeira vez em Copas. O brasileiro aceitou a missão de Ancelotti e quer aproveitar aquela que vê como sua "última oportunidade" de vencer o título máximo do futebol. Para isso, quer deixar os erros no passado -em 2022, ele perdeu um pênalti na eliminação para a Croácia, nas quartas de final.

O zagueiro citou a experiência no PSG como força para dar a volta por cima. Ele recordou derrotas duras sofridas junto à equipe francesa antes de se consagrar bicampeão da Champions League, em 2024/25 e 2025/26. Por causa disso, as frustrações com a amarelinha não o preocupam.

Já passei por isso no meu clube, outros jogadores também. Sabemos que o nível é muito alto, que tudo passa pelos detalhes, por minimizar ao máximo os erros, por aproveitar também os erros do adversário e por sermos fortes, porque vamos passar por momentos difíceis. Marquinhos, capitão da seleção brasileira, à Fifa

O atleta se sente preparado para mostrar liderança nos "momentos difíceis e desafiadores". "É quando você precisa assumir a responsabilidade, especialmente pelos jogadores mais jovens. [...] Você precisa ser forte, ajudar a acalmar as coisas e saber que, com trabalho, treinamento e esforço, podemos melhorar a situação", disse o zagueiro.

Para Marquinhos, Ancelotti é peça-chave para as pretensões da seleção. "É um treinador vencedor, que mostrou que sabe transformar uma equipe em campeã. Nós estamos muito felizes por ter um treinador como ele. [...] Acho que ele trouxe uma energia, trouxe aquele algo a mais de que precisávamos", completou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo amanhã (13), contra Marrocos. A pentacampeã do mundo está no Grupo C, pelo qual também enfrentará Haiti (19/6) e Escócia (24/6).