SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca vai acompanhar os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo longe de casa. O tenista carioca (25º do mundo) viajou na quinta-feira (11) para atuar na grama europeia. Melhor tenista do Brasil, ele busca obter sua melhor colocação no ranking mundial a partir da semana que vem.

O atleta disputa, a partir de segunda-feira (15), na Alemanha, o ATP 500 de Halle. Na sequência estará na chave principal do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, e, no fim do mês, jogará Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Todos são disputados na grama.

O seu primeiro adversário será Yannik Hanfmann, veterano alemão de 34 anos que ocupa a 59ª colocação (sua melhor posição foi 45º) e nunca ganhou um título da ATP. Hanfmann já disputou três finais no circuito, a mais recente neste ano, em Viña del Mar, no Chile, quando perdeu para o italiano Luciano Darderi por 2 sets a 0, no saibro.

Este será o primeiro duelo entre ambos. Quem vencer pega o ganhador do jogo entre o alemão Alexander Zverev, atual campeão de Roland Garros, e o tcheco Vit Kopriva.

Aos 19 anos, Fonseca obteve como melhor colocação no ranking até hoje o 24º lugar, em novembro do ano passado, e neste mês terá poucos pontos a defender nos dois primeiros torneios.

No ano passado, caiu na estreia em Halle. Em Eastbourne foi eliminado na segunda rodada e levou 25 pontos.

No Grand Slam britânico é onde ele terá mais pontos a defender (100): em 2025 foi até a terceira rodada.

A ordem decrescente de importância (em pontos e premiação) dos torneios do circuito profissional do tênis regidos pela ATP é a seguinte: Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000, ATP 500 e ATP 250.

Fonseca vem de ótima campanha em Roland Garros. No saibro francês, chegou até as quartas de final e, no caminho, eliminou o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história do tênis masculino, com 24 conquistas, e o norueguês Casper Ruud, que já foi o segundo colocado do ranking.

Caiu para o tcheco Jakub Mensik, que depois foi eliminado por Zverev nas semifinais. Ganhou 400 pontos no ranking da ATP pela campanha.