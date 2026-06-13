SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado para a seleção brasileira neste sábado (13), horas antes da estreia contra Marrocos. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele pediu que o técnico Carlo Ancelotti aconselhe os jogadores a demonstrar garra e alma durante a disputa da Copa do Mundo.

"São jogadores que você sabe que podem fazer o que espera que façam. Portanto, dê um conselho para esses meninos: além de jogar a bola que vocês sabem jogar, joguem com um pouco de alma. Quando caírem, levantem e vão tirar a bola do adversário."

Lula também pediu que o time seja objetivo. "Lembre-se de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário. Então, sempre que puder, pelo amor de Deus, chute."

"Ancelotti, diga a eles: você que tem experiência, você que foi um grande jogador, sabe que o que vale é a garra e a harmonia do time. Eles têm de estar bem, têm de estar motivados, têm de jogar pensando no povo brasileiro", afirma.

Em janeiro, o presidente brasileiro se encontrou com o técnico italiano na companhia do presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, e do presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud.

Na ocasião, Lula demonstrou confiança na trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 2026. "Você tem a autoridade moral, neste instante, que nenhum técnico brasileiro tem", disse.

Ele também brincou com o italiano, pedindo que treinasse o Corinthians, clube para o qual torce, depois que terminasse seu contrato com a CBF.

O Brasil entra em campo às 19h contra a seleção de Marrocos. Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e N Sports transmitem a partida.

A partida será o 13º jogo da equipe canarinho com o europeu no banco de reservas. O treinador deve mandar a campo uma formação inédita contra o Marrocos.

A seleção deve começar a partida com Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; e Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Jr. no ataque.

O jogo marca o início da trajetória brasileira rumo a uma possível conquista do hexacampeonato. Na fase de grupos, a seleção também enfrentará Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, e Escócia, em 24 de junho, às 19h.

BRASIL x MARROCOS

_East Rutherford (Nova Jersey), 19h (de Brasília)_

Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e N Sports