BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - George Russell, da Mercedes, confirmou o desempenho dos treinos e garantiu a pole position do GP de Barcelona com o tempo de 1m14s679. O piloto britânico já tinha sido o mais rápido no primeiro e no terceiro treino livre na Espanha.

Em sua última volta, Lewis Hamilton registrou uma marca impressionante, mas não o suficiente para superar Russell: 1min14s743, apenas 64 milésimos abaixo.

Q1

A Ferrari foi o destaque da primeira parte do treino classificatório. Lewis Hamilton liderou o Q1 com 1m15s625 e Charles Leclerc ficou em 3º com 1:15:717. Os pilotos da equipe italiana não tiveram o mesmo desempenho nos treinos da semana.

A Mercedes também seguiu entre os mais rápidos. Russell, que liderou o primeiro e o terceiro treinos livres, foi o segundo mais rápido, enquanto Antonelli ficou em quarto lugar.

O destaque negativo ficou com Fernando Alonso. O piloto da Aston Martin vai largar em último correndo em sua casa - é a sua pior colocação na corrida desde 2022, quando largou em 20º.

Os eliminados no Q1: 17º Esteban Ocon (Haas), 18º Alexander Albon (Williams), 19º Sergio Pérez (Cadillac), 20º Valtteri Bottas (Cadillac), 21º Lance Stroll (Aston Martin) e 22º Fernando Alonso (Aston Martin).

Q2

Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, as quatro primeiras colocadas do Mundial de Construtores, colocaram seus dois pilotos no Q3.

Dessa vez, Russel foi o mais rápido. Lecler foi o segundo, e Antonelli o terceiro.

Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar para o Q3. O piloto brasileiro vai largar em 12º.

"Vai ter muita ultrapassagem, isso eu garanto. Com a degradação que a gente está vendo nos pneus, tem alguns pontos em que vai dar para ultrapassar e vai ser uma corrida bem movimentada", disse Bortoleto, em entrevista à reportagem.

Os eliminados no Q2: 11º Arvid Lindblad (Racing Bulls), 12º Gabriel Bortoleto (Audi), 13º Franco Colapinto (Alpine), 14º Pierre Gasly (Alpine), 15º Oliver Bearman (Haas) e 16º Carlos Sainz (Williams).

Q3

Leclerc perdeu o controle do carro, bateu nas barreiras de proteção e ficou sem tempo de volta na classificação. O piloto monegasco era um dos destaques do dia, mas acumulou mais uma frustração - ele também bateu no GP de Mônaco e precisou abandonar a corrida em casa.

A direção de prova interrompeu a classificação com bandeira vermelha após o acidente, a 8min30s do fim do Q3.

Quando a pista foi liberada, Piastri conseguiu a melhor volta, mas Russel deu o troco pouco tempo depois e liderava o Q3 com 3 minutos para o fim com o tempo de 1m15s145.

Na última volta, Antonelli tentou ameaçar o companheiro de equipe e fez 1m14s998, mas Russel mais uma vez assumiu a ponta com três décimos de diferença: 1m14s679.

Hamilton roubou o segundo lugar de Antonelli na última volta, mas não conseguiu bater o tempo de Russell: 1min14s743, apenas 64 milésimos abaixo.

VEJA O GRID DE LARGADA DO GP DE BARCELONA

1º George Russell (Mercedes)

2º Lewis Hamilton (Ferrari)

3º Kimi Antonelli (Mercedes)

4º Lando Norris (McLaren)

5º Max Verstappen (Red Bull)

6º Isack Hadjar (Red Bull)

7º Oscar Piastri (McLaren)

8º Liam Lawson (Racing Bulls)

9º Nico Hulkenberg (Audi)

10º Charles Leclerc (Ferrari)

11º Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12º Gabriel Bortoleto (Audi)

13º Franco Colapinto (Alpine)

14º Pierre Gasly (Alpine)

15º Oliver Bearman (Haas)

16º Carlos Sainz (Williams)

17º Esteban Ocon (Haas)

18º Alexander Albon (Williams)

19º Sergio Pérez (Cadillac)

20º Valtteri Bottas (Cadillac)

21º Lance Stroll (Aston Martin)

22º Fernando Alonso (Aston Martin)