SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Harden, ala-armador do Cleveland Cavaliers, foi preso na madrugada deste sábado (13) em Houston, no Texas, por porte ilegal de arma.

Segundo informações do jornal New York Post, Harden foi detido pelo Departamento de Polícia de Houston às 3h41 da madrugada. O jogador de basquete estava em um bar de narguilé acompanhando de um grande grupo de amigos antes da prisão.

O jogador foi acusado de portar uma arma de fogo em seu veículo de forma "ilegal, intencional e consciente", de acordo com a denúncia.

As autoridades também relataram no documento que encontraram uma arma "à vista" e "sem coldre" dentro do carro de Harden.

James Harden foi liberado sob fiança na manhã de hoje, mas terá que comparecer ao tribunal no dia 22 de junho para a leitura das acusações.

A legislação do Texas permite o porte e a posse de armas, mesmo sem licença, em determinados locais. No entanto, a arma não pode ficar visível e deve estar guardada de forma adequada.