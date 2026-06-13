SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, disse priorizar a organização da equipe, especialmente no sistema defensivo, para a Copa do Mundo. A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, publicada neste sábado (13).
O Brasil estreia no Mundial neste sábado, contra Marrocos, às 19h. Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e N Sports transmitem a partida.
"Estamos trabalhando na organização. É uma equipe que, na frente, tem grande talento e, no meio, grande intensidade. Se conseguirmos organizar o setor defensivo, estamos prontos", afirmou.
O treinador ressaltou que o problema da seleção não está nas individualidades do setor. Na escalação projetada para o confronto com Marrocos, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro devem começar a partida como titulares na defesa.
Marquinhos e Gabriel Magalhães disputaram a final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal, vencida pelo clube francês.
"Não é um problema de individualidades; qualidade não nos falta. Mas precisamos nos organizar de maneira sólida", disse.
Para Ancelotti, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá não tem um favorito definido.
"[O torneio não tem] um favorito claro, mas muitos candidatos ao título, o que o tornará mais desafiador. Há pelo menos seis ou sete seleções capazes de vencer. Não há uma equipe perfeita; todas têm limitações", afirmou ao jornal.
Ancelotti também disse ter sido bem recebido na seleção brasileira e relacionou a construção da equipe para a Copa à realização do Carnaval.
"No Carnaval, há muita alegria, energia e organização. A festa no Rio é uma máquina perfeita na construção do evento e na cenografia. [...] Se conseguirmos levar para a seleção a alegria, a energia, a organização e a humildade que caracterizam os brasileiros, estaremos um bom passo à frente."
O técnico italiano também vê semelhanças entre sua chegada à seleção e sua contratação pelo Real Madrid.
Em 2013, quando assumiu o clube espanhol, o Real perseguia sua décima conquista da Liga dos Campeões, alcançada naquela temporada. Até então, o último título europeu da equipe havia sido obtido em 2001-02.
Nesta edição do Mundial, o Brasil busca o hexacampeonato, após conquistar seu último título em 2002. A partida contra Marrocos será o 13º jogo da equipe canarinho com o europeu no banco de reservas.
O treinador deve mandar a campo uma formação inédita, com Alisson no gol; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio-campo; e Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Jr. no ataque.
Na fase de grupos, a seleção também enfrentará Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, e Escócia, em 24 de junho, às 19h.
BRASIL x MARROCOS
East Rutherford (Nova Jersey), 19h (de Brasília)
Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e NSports