SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti surpreendeu com o anúncio da escalação dos titulares do Brasil para enfrentar Marrocos.

O centroavante Igor Thiago e o zagueiro-latera Ibañez, que não apareciam nas prévias, foram colocados no time titular.

Danilo, nome de confiança do técnico, e Matheus Cunha começam a partida no banco.

Outro flamenguista que perdeu a vaga de titular foi o flamenguista Alex Sandro, que deu lugar a Douglas Santos, do Zenit.

Lucas Paquetá, também do Flamengo, é o único titular que atua no futebol brasileiro.

O Brasil vai a campo com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Doulas Santos; Casemiro,

Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Junior e Igor Thiago.

Na véspera do jogo, Ancelotti havia dito em entrevista coletiva que priorizava a organização defensiva.

"Estamos trabalhando na organização. É uma equipe que, na frente, tem grande talento e, no meio, grande intensidade. Se conseguirmos organizar o setor defensivo, estamos prontos", afirmou.

A dupla de zaga é formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, que disputaram a final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal, vencida pelo clube francês, de Marquinhos.

"Não é um problema de individualidades; qualidade não nos falta. Mas precisamos nos organizar de maneira sólida", disse o treinador italiano.