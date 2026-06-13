SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil inicia neste sábado (13), às 19h (de Brasília), a busca pelo hexa da Copa do Mundo futebol. Em sua estreia, a seleção vai enfrentar o Marrocos no estádio East Rutherford, em Nova Jersey, EUA.
O Brasil já venceu a Copa do Mundo em cinco ocasiões -1958, 1962, 1970, 1994 e 2002- e desde a sua última vitória, não levanta a taça há mais de duas décadas.
Além dos marroquinos, a equipe do técnico Carlo Ancelotti também vai enfrentar as demais seleções do Grupo C -Haiti e Escócia-, para se classificar na fase de grupos da Copa.
Ainda neste sábado, o técnico Carlo Ancelotti surpreendeu com o anúncio da escalação dos titulares do Brasil para enfrentar Marrocos. O centroavante Igor Thiago e o zagueiro-latera Ibañez, que não apareciam nas prévias, foram colocados no time titular.