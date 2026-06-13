SAO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os skatistas brasileiros Gui Khury, Luigi Cini e Raicca Ventura estão na final da Copa do Mundo de Roma. A disputa pelo título acontece amanhã (14), com o feminino a partir de 15h15 (de Brasília), e masculino às 16h35.
Raicca Ventura conquistou sua maior pontuação na primeira apresentação, com 83.20. A nota deixou a skatista na oitava colocação, garantindo-se entre as finalistas.
Estou muito feliz de ter conseguido passar para a final, passei em oitavo ali na bolha, mas consegui. Muito obrigado a todo mundo que torceu por mim. Amanhã podem ter certeza que eu vou estar dando o meu melhor para conseguir o melhor resultado que eu puder Raicca Ventura
Gui Khury fechou a disputa na terceira colocação. Na primeira apresentação, ele tirou 91.80. Após a segunda volta, foi para 93.02. Nas duas voltas, acertou o 900º, repetindo o feito de 2025, quando pela primeira vez na história a manobra foi executada em uma competição oficial de Park.
Luigi Cini avançou na sétima colocação. O skatista tirou 89.11 na segunda volta.
Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, ficou na nona colocação, fora dos oito classificados. Ele fez 86.48 na terceira apresentação. Dan Sabino (14º - 73.65 V1), Luiz Francisco (15º - 65.00 V1) e Augusto Akio (16º - 53.33 V2) completaram a lista de brasileiros nas semifinais.
A competição Street vai acontecer entre 14 a 21 de junho. O torneio conta com 16 nomes do Brasil.