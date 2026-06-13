SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Ítalo Ferreira ficou com o vice na etapa de El Salvador do circuito mundial de surfe, mas chega à disputa em Saquarema, no Rio de Janeiro, como líder do ranking.

Ítalo perdeu para o italiano Leonardo Fioravanti. O brasileiro teve o somatório de 10.90, contra 15.33 do adversário.

Apesar do resultado, Ítalo mantém a liderança do ranking, com 30,525. O também brasileiro Gabriel Medina ocupa a segunda posição e Fioravanti a terceira.

Esta foi a segunda final consecutiva de Ítalo no circuito. Na etapa de Nova Zelândia, ele também ficou com o vice, após perder para o australiano Morgan Cibilic

Na semifinal em El Salvador, Ítalo bateu Gabriel Medina. Ele fez 7.17 na segunda onda e chegou a 14.70, virando sobre o compatriota, que tinha 14.17.

A etapa de Saquarema vai acontecer entre 19 e 27 de junho. A cidade ganhou o apelido de "Maracanã do surfe".

Dos seis primeiros do ranking, cinco são brasileiros

O Brasil está dominando o topo da lista do ranking mundial: dos seis primeiros colocados, cinco são do país.

Além dos já citados Ítalo e Medina, o Brasil tem Yago Dora -campeão mundial no ano passado- na quarta colocação, Miguel Pupo na quinta e Samuel Pupo na sexta colocação.

Norte-americana leva no feminino

A norte-americana Carissa Moore foi a campeã na chave feminina em El Salvador. Ela bateu a australiana Tyler Wright na final.

Moore foi melhor nas duas ondas e somou 15.10. Wright, por outro lado, alcançou 13.84.

A brasileira Luana Silva ficou nas quartas. Ela foi eliminada justamente por Moore