SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da seleção brasileira no empate contra Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, Vini Jr enxerga elementos para o Brasil evoluir para a próxima partida.

"Primeiro jogo da competição, estreia sempre é difiicil, temos que melhorar, seguir evoluindo. Isso é Copa, não vai ter jogo fácil", disse Vini Jr, à CazéTV.

O Brasil começou o jogo atrás no marcador devido a um gol de Saibari. Mas Vini empatou ainda no primeiro tempo com um golaço.

O gol dos marroquinos é um dos elementos que o camisa 7 vê como ponto a melhorar. Na jogada, Saibari aproveitou contra-ataque, saiu cara a cara com Alisson, e mandou por cima.

"Certamente temos que segurar mais a bola, mover de um lado para o outro. Muitas vezes, vão se defender e explorar o contra-ataque, hoje a gente tomou gol assim. Agora é trabalhar porque o próximo jogo tá muito perto", continuou.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos, na Filadélfia. Com o empate na estreia, a Amarelinha ficou empatada com Marrocos, com um ponto no grupo C.

O que mais ele disse?

Prêmio de melhor do jogo. "Me dá confiança para os próximos jogos, ter feito o gol e a partida que eu fiz. Claro que tenho que melhorar muito, mas temos que seguir nessa linha de trabalhar juntos para conseguir grandes coisas".

Raphinha na direita após saída de Wesley. "A gente acaba sem um jogador aberto na direita, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque é uma competição de tiro curto. Acredito que o mister fez bem, mudou o Raphinha de lado, e assim conseguimos ir melhor".

Nervosismo na estreia. "Na primeira partida, os jogadores estão sempre mais tensos. Acredito que vamos melhor nos próximos. Temos que nos adaptar bem com o campo, porque é um pouco diferente, e com o calor também. O gramado fica seco e a bola não corra, a gente não conseguiu jogar do jeito que queremos, mas temos que nos adaptar".

Dois pontos positivos do jogo. "Conseguimos nos adaptar rápido depois que sofremos o gol. E acredito que conseguimos pressionar muito bem depois de perder a bola. É o nosso jogo e onde vamos conseguir machucar os adversários".