SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida dos Knicks pôde tirar o grito de "campeão" da garganta. A equipe de Nova York venceu o San Antonio Spurs nesta noite, no Texas, fechou a série em 4 a 1 e levantou o título da NBA, encerrando um jejum que durava mais de 50 anos.

O triunfo que assegurou a conquista foi por 94 a 90. Jalen Brunson, Josh Hart e Mitchell Robinson tiveram bom desempenho e foram destaques no jogo decisivo na quadra do adversário.

As ruas de Nova York, cidade que respirou basquete nos últimos dias, foram tomadas, logo que o cronômetro zerou, por torcedores que não contiveram a alegria. Não era para menos: a celebração tirava o peso de mais de meio século de espera.

Este é o terceiro título dos Knicks, que já tinham alcançado o topo em 1969/70 e 1972/73, derrotando o Los Angeles Lakers em ambas as decisões.

A conquista teve gosto de revanche. A última vez que os Knicks haviam chegado à decisão da liga tinha sido na temporada 1998/99, quando perderam justamente para o San Antonio Spurs.

Os Knicks estiveram em sua nona final, enquanto os Spurs disputaram a sétima, tendo vencido em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014.

Choro em quadra

Ainda em quadra, Jalen Brunson não segurou as lágrimas. Ele se emocionou na entrevista após a partida.

"Não tenho palavras. Eu não sei o que estou sentindo (risos). Eu não sei... Novamente, o time consegue achar um caminho para a vitória. Não importa onde achar as forças, como fazer isso, mas nós vamos achar as forças", disse Jalen Brunson.

Famosos na arquibancada

Diversos torcedores do New York Knicks invadiram o Texas para acompanhar o título de perto, inclusive os famosos que costumam ficar na primeira fila no Madison Square Garden.

O diretor Spike Lee, os atores Ben Stiller, Timothée Chalamet e John Turturro e a atriz Sidney Sweeney estiveram presentes, assim como centenas de outros torcedores que ajudaram a lotar as arquibancadas do Frost Bank Center.

Como foi o jogo

Primeiro quarto

O jogo começou morno, com os dois times um pouco mais tensos e errando as jogadas ofensivas. Os primeiros pontos do duelo aconteceram após mais de três minutos, em um jogada de ponta a ponta de Victor Wembanyama ? deu um toco e, depois, foi ao ataque para enterrar.

Em casa, o Spurs se sentiu mais à vontade e conseguiu construir boas tramas. Na marcação, fechava bem o garrafão e fazia os Knicks "forçarem" mais as jogadas. Assim, alcançou a vantagem de 10 pontos que perdurou até o fim: 23 a 13.

Segundo quarto

As duas equipes cometeram falhas na definição de jogadas, mas os Spurs se mostravam atentos, principalmente na defesa ? contando com tocos de Wemby. Os donos da casa, assim, se mantinham à frente no placar.

Aos poucos, porém, os Knicks conseguiram converter as ofensivas e viram os Spurs errarem em demasia no ataque. Com boa atuação de Josh Hart e OG Anunoby, a vantagem que já tinha sido de 16 chegou a cair para apenas três. No último lance, Vassel matou a bola para a equipe de San Antonio: 42 a 37.

Terceiro quarto

Os Knicks tiveram um problema logo no começo do terceiro quarto, quando Karl-Anthony Towns cometeu a quarta falta e foi sacado pela comissão técnica.

Os Spurs aproveitaram o desempenho inconstante do adversário e voltaram a alcançar 10 pontos de vantagem.

As equipes começaram a acertar, e Dylan Harper apareceu bem para fazer o time de Texas ditar o ritmo da partida. Na reta final, os Spurs falharam nas tentativas de arremessos, e com bons rebotes, os Knicks aceleram para diminuir a vantagem, que caiu para 72 a 65.

Quarto quarto

O último período iniciou "lá e cá", com boas transições, bolas de três pontos e infiltrações. Os Spurs acharam espaços para voltar a ter dois dígitos de vantagem. O cenário ficou mais complicado após a saída de Landry Shamet, que aterrissou mal após uma bandeja e teve de sair diretamente para o vestiário.

Após uma sequência de Jalen Brunson, o técnico dos Spurs pediu tempo. Os Kincks reagiram e ficaram a apenas quatro pontos dos Spurs. Em um desafio da equipe do Texas, porém, a arbitragem flagrou uma falta de Anthony Towns, a quinta. O episódio, porém, não desanimou o time visitante, que chegou ao empate em 83 a 83. Posteriormente, veio a virada em 86 a 85.

De'Aaron Fox buscou arremesso logo depois, mas não teve sucesso. Os Knicks conseguiram se impor no momento decisivo e viraram. Com os Knicks em 93 e Spurs a 90, o time da casa parou o jogo e tentou a última jogada. Os visitantes, porém, logo fizeram a falta: Harper perdeu o primeiro e tentou um erro para o rebote no segundo, mas a bola ficou com os Knicks.

Retrospecto da final

Spurs 95 x 105 Knicks

Spurs 104 x 105 Knicks

Knicks 111 x 115 Spurs

Knicks 107 x 106 Spurs

Spurs 90 x 94 Knicks