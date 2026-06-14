SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empate por 1 a 1 da seleção brasileira com Marrocos abriu caminho para a Escócia assumir a liderança isolada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado (13), ao bater o Haiti por 1 a 0.

No duelo realizado no estádio MetLife, em East Rutherford, os brasileiros empataram em todos os critérios técnicos com os marroquinos, mas acabaram superados no quesito fair play, por ter tomado dois cartões amarelos (Casemiro e Ibañez), contra nenhum dos rivais.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Assim, o time do técnico Carlo Ancelotti termina a primeira rodada na terceira colocação, à frente apenas do Haiti, que não pontuou.

Os critérios de desempate desta edição do Mundial têm uma diferença em relação às anteriores por acabar com o sorteio.

A partir de agora, se houver empate inclusive nos critérios de fair play, a definição será feita pelo ranking da Fifa.

Confira a seguir os critérios válidos para esta Copa, caso duas ou mais seleções do mesmo grupo estejam empatadas em pontos após a conclusão da fase de grupos.

PRIMEIRO PASSO

- Maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipes envolvidas

- Saldo de gols superior resultante dos confrontos diretos entre as equipes em questão

- Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo entre as equipes envolvidas

Caso não seja possível chegar a uma decisão por meio desse procedimento, os seguintes critérios serão aplicados às duas ou mais equipes que ainda estiverem empatadas em pontos.

SEGUNDO PASSO

- Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo

- Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo

- Pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos

Caso não seja possível tomar uma decisão pelos procedimentos das etapas um e dois, vale a última.

TERCEIRO PASSO

- As duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do Ranking da Fifa. O mais bem colocado fica com a vaga