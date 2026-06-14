BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Uma combinação entre ritmo excelente, uma estratégia corajosa da Ferrari e um toque de sorte com um Safety Car Virtual deram a Lewis Hamilton sua primeira vitória pela Scuderia. O heptacampeão e maior vencedor da história da Fórmula 1 não sabia o que era ganhar desde que herdou o primeiro lugar no GP da Bélgica de 2024, há 686 dias.

"Comecei um ano que parecia uma jornada impossível. Mas a equipe continuou me apoiando, continuou melhorando. E também tenho fãs incríveis. Tive vitórias especiais, cada uma do seu jeito, mas isso é outro nível. Eu via vídeos desses carros ganhando corridas e ficava imaginando como seria. Espero que seja a primeira de muitas. Carro incrível, estratégia incrível, forza Ferrari", disse Hamilton.

Naquela ocasião, seu então companheiro de Mercedes, George Russell, venceu a corrida, mas foi desclassificado. Neste domingo (14), no GP da Espanha, Hamilton bateu o mesmo Russell.

Assim, o britânico conseguiu tirar 18 pontos da vantagem do companheiro de Mercedes Kimi Antonelli, que chegou a ultrapassá-lo com sete voltas para o final, mas abandonou pouco tempo depois, com problemas.

A diferença entre os dois pilotos da Mercedes agora é de 50 pontos, mas é Hamilton quem está na vice-liderança do mundial, a 41 pontos de Antonelli.

A terceira colocação ficou Lando Norris, da McLaren, no primeiro pódio totalmente britânico na F1 desde 1968.

FERRARI ADOOU ESTRATÉGIA DIFERENTE

Lewis Hamilton arriscou para tentar tomar a ponta logo na largada, colocando os pneus macios. Mas o britânico não conseguiu usar a vantagem e o pole position Russell manteve a ponta, com Hamilton em segundo, e Antonelli em terceiro.

O grande desafio para os pilotos seria administrar os pneus, na corrida mais quente da temporada, com a temperatura do asfalto passando dos 50ºC.

Hamilton foi o primeiro a parar, na volta 12, fazendo com que Russell e Antonelli tivessem que responder, também parando mesmo tendo largado com pneus médios. O britânico da Mercedes não gostou da estratégia, dizendo que estava poupando os pneus e poderia continuar por mais tempo na pista.

Quando Hamilton parou de novo, pela segunda vez, na volta 28, as Mercedes não responderam. O piloto da Ferrari estava sendo pressionado por Antonelli, que passou a render muito bem com o pneu duro e também se aproximou do líder Russell.

Enquanto as duas Mercedes disputavam, Hamilton tirava a diferença para os líderes. Ele precisava tirar o suficiente para conseguir parar uma vez a mais, apostando no alto desgaste de pneus.

Quando Russell e Antonelli pararam, nove e dez voltas depois de Hamilton, o inglês estava 15s à frente. Logo depois, Fernando Alonso parou sua Aston Martin na beirada da pista, causando um Safety Car Virtual.

Hamilton aproveitou para fazer sua terceira parada e, com o tempo economizado por conta do Safety Car Virtual, quando os pilotos têm que respeitar um tempo máximo de volta, retornou à pista com pneus cinco voltas mais novos e na liderança.

Russell não só não conseguiu ameaçar Hamilton, como acabou ultrapassado por Antonelli. Mas, desta vez, foi o italiano que teve problemas técnicos e abandonou.

LARGADA RUIM E DANOS NO CARRO DEFINEM O GP DE BORTOLETO, QUE É 11º

Gabriel Bortoleto teve outra largada ruim com a Audi, caindo do 12º para o 17º lugar. A Audi confirmou problemas no no procedimento. Seu companheiro, Nico Hulkenberg, manteve o nono posto. O alemão, contudo, abandonou com problemas após 16 voltas.

O brasileiro teve uma briga com as duas Haas e foi empurrado para fora da pista por Esteban Ocon. Isso gerou um dano no lado direito de seu carro, o que prejudicou o equilíbrio da traseira do carro. A Audi confirmou que ele tinha 10 pontos de aerodinâmica a menos no seu carro por conta disso.

Bortoleto foi um dos pilotos que já tinham feito a segunda parada e não puderam aproveitar o VSC causado por Alonso. Depois, o brasileiro teve muitas dificuldades com os pneus, teve que parar novamente. Ele ganhou posições com a série de abandonos nas voltas finais e cruzou em 11º.

A próxima corrida da Fórmula 1 será em duas semanas, na Áustria.