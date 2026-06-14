SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca está eliminado da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro e o alemão Daniel Altmaier foram derrotados pelo americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2) na última rodada do qualifying e ficaram fora da chave principal do torneio.

Galloway e Peers venceram o primeiro set por 7 a 5. Os rivais de João tiveram 92% de aproveitamento dos pontos no primeiro serviço (12/13), enquanto o brasileiro e sua dupla registraram 70% (16/23). Mesmo assim, o jogo era equilibrado e estava empatado em 5 a 5.

Galloway e Peers confirmaram o saque e conseguiram uma quebra no game seguinte. Altmaier cometeu duas duplas faltas no game decisivo do set, e a vitória ficou com o outro lado.

João Fonseca e Altmaier tiveram um desempenho bem abaixo no segundo set e perderam por 6 a 2. Eles sofreram duas quebras de saque, e foram derrotas em 31 minutos.

ESTREIA DE FONSECA NA CHAVE SIMPLES É TERÇA

João Fonseca encara na estreia do torneio o alemão Yannick Hanfmann, de 34 anos, número 59 do mundo. O adversário foi definido por sorteio.

A competição vai contar com Alexander Zverev, campeão de Roland Garros, e ele pode ser o rival de João já no próximo jogo. O alemão enfrenta o tcheco Vit Kopriva na primeira rodada.

Fonseca adicionou o torneio de duplas na sua programação para servir de preparação para a temporada de torneio na grama.