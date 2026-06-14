SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Curaçao até marcou gol na sua estreia em Copas do Mundo, mas acabou goleado em um novo 7 a 1 da Alemanha no primeiro jogo do grupo E.

Estreantes, os curaçaoenses entraram no jogo com uma linha de cinco defensores e o plano de contra-ataques para tentar segurar a partida.

Mas a estratégia durou pouco: alemães abriram o placar já no sexto minuto de jogo. Nmecha tabelou com Wirtz e arrematou no canto direito do goleiro Room, que nem pulou.

A Alemanha continuou criando muitas oportunidades, sem converter, enquanto os caribenhos mantinham-se recuados, atraindo os adversários e resistindo às ofensivas para tentar ameaçar em uma escapada.

Aos 20 minutos, eles conseguiram. Chegaram ao ataque após um erro alemão e, depois de algumas bolas rebatidas, sobrou para o meia Comenencia bater na entrada da área. A bola desvia na zaga alemã e trai o goleiro Neuer, caído no chão.

Só que, 17 minutos depois, os alemães voltaram a liderar o placar com uma cabeçada de Schlotterbeck em jogada de escanteio.

A partir daí, o time alemão consolidou o conforto na partida. Havertz marcou de pênalti aos 49 do primeiro tempo. No segundo, Musiala recebeu em profundidade e marcou o quarto.

O lateral esquerdo Brown fez o quinto, e Undav, o sexto. Kai Havertz marcou o último gol e é co-artilheiro da Copa ao lado de Balogun, dos Estados Unidos.

Na próxima rodada, os alemães pegam a Costa do Marfim, às 20h do sábado (20). Curaçao encara o Equador às 21h do mesmo dia.

Costa do Marfim e Equador se enfrentam às 20h deste domingo (14).